Gasolina por encima de los $4.30: cuáles son los estados con los precios más altos y bajos

Desde que comenzó la guerra en Oriente Medio, el costo promedio de la gasolina se ha disparado a los niveles más altos, alcanzando actualmente, según informes de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), los $4.45 por galón. Esto se suma a la elevada inflación y costos adicionales de las altas tarifas arancelarias que ya sorteaban los estadounidenses en sus facturas, por lo que en la mayoría de los hogares se han ajustado los presupuestos.

De acuerdo con análisis de GasBuddy, desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocó el cierre del estrecho de Ormuz, el precio de la gasolina en los surtidores estadounidenses ha aumentado casi $1.50.

Actualmente, la gasolina de grado medio aumentó a $4.93; la de primera calidad está en $5.31, el diésel en $5.64 y el E85 aumentó a $3.51, según AAA. No obstante, el costo del combustible no es el mismo en todos los estados del país; hay entidades en donde sus habitantes están pagando hasta más de $5 por galón.

Los estados con el precio de la gasolina más alto y bajo

Reportes de GasBuddy y AAA indican que, en estados como California, Nevada, Oregón, Washington, Alaska y Hawái, los precios de la gasolina rondan entre los $6.11 y los $4.81, siendo los más elevados del país.

Mientras que, en estados como Texas, Oklahoma, Georgia, Alabama, Mississippi, Luisiana, Nebraska, Iowa, Missouri, el costo de la gasolina se ubica entre los $3.99 a

$3.85.

Según un análisis publicado por Moody’s Analytics, se calcula que, de seguir altos los precios de la gasolina, el promedio de los hogares estadounidenses podría llegar a gastar hasta $1,300 adicionales a su presupuesto e incluso anticipa que, de continuar el estrecho de Ormuz cerrado, la gasolina a mediados de este año superará los $5 a nivel nacional.

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