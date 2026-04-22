La guerra entre Estados Unidos e Irán no solo aumentará el precio de la gasolina; otros productos también subirán de precio

Si se pensaba que solo el aumento del precio de la gasolina estadounidense sería una de las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Irán, recientemente se conoció que otros productos, además de servicios, se verán afectados por el disparo de los costos, todo esto reflejándose en las facturas de los consumidores.

Desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio el pasado 28 de febrero, que provocó el cierre del estrecho de Ormuz y el encarecimiento de los precios de la energía, los consumidores han estado asumiendo costos adicionales.

El costo de la gasolina se mantiene desde hace más de un mes por encima de los $4 por galón, y el precio del crudo mundial aumentó a más de $100 por barril, por lo que muchos productos derivados del petróleo comenzaron a subir en los últimos días.

Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, más de 6,000 productos de consumo diario requieren de petroquímicos y gas natural para su fabricación; entre la lista se encuentran: detergentes, cinta adhesiva, aspirinas, almohadas, zapatos, pintalabios, teclados del ordenador, cremas de afeitar, ceras de colores, lentes de contacto, juguetes, entre otros.

Al respecto, Gernot Wagner, economista climático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, comentó en entrevista a CBS que, si bien aproximadamente el 85% del petróleo mundial se destina a combustible, el otro porcentaje es utilizado para la fabricación de otros productos de consumo.

Sin embargo, la escalada del conflicto en Oriente Medio amenaza con otra interrupción del suministro mundial como el helio y aluminio usados en la fabricación de equipos médicos y chips semiconductores y lo mismo para la base de plásticos o materiales sintéticos como etileno, propileno, butileno, benceno, tolueno y xilenos importantes para la fabricación de esmaltes de uñas, repelentes, bolígrafos, entre otros.

Por otro lado, otro sector que está elevando los costos es el de transporte, especialmente el aéreo. Recientemente, muchas aerolíneas nacionales han aumentado los precios de las tarifas aéreas y recortado sus rutas para mantener los gastos ante el aumento del combustible.

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