Las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron un 1.7% en marzo como efecto de la guerra en Irán

Este martes, el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó el informe sobre las ventas minoristas, el cual aumentó para el mes de marzo a 1.7%, uno de los niveles más altos en tres años, como consecuencia del encarecimiento de los precios de la energía las últimas semanas debido al desarrollo de la guerra en Irán.

El análisis destacó que, en el mes de marzo, la actividad comercial en los surtidores de gasolina del país aumentó también un 15.5%, es decir, que gran parte del gasto del consumidor desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio ha estado destinado a la compra de combustible, el cual se ubica, según AAA, por encima de los $4 dólares por galón.

El informe también indicó que las ventas minoristas en línea registraron incrementos de hasta el 1% en marzo; las ventas de tiendas más especializadas, como muebles y artículos para el hogar, subieron un 2.2%, mientras que electrónica y electrodomésticos aumentaron 0.9%. Por su parte, las ventas en grandes almacenes aumentaron un 4.2%.

Para Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, esta cifra se trata de las ventas minoristas más impactantes de marzo. “En general, el consumidor estadounidense sigue gozando de buena salud”.

Según Long, “los ingresos adicionales provenientes de las devoluciones de impuestos están ayudando a muchos hogares a sobrellevar esta crisis petrolera, pero ese dinero extra no durará para siempre”, dijo. El economista mencionó además el impacto de los aranceles sobre cierto grupo de productos y servicios que percibieron un alza en el último mes.

Si bien, podría ser uno de los niveles más altos en ventas minoristas, los consumidores pueden seguir mostrándose cautelosos a la hora de gastar; “sobre todo en los sectores más desfavorecidos de la economía, la gente está pasando de los deseos a las necesidades”, afirmó Bryan Eshelman, líder del sector minorista en América y director general de la consultora AlixPartners.

De acuerdo con el último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la inflación interanual se ubicó en el 3.3%. Aunque el precio de la gasolina podría ser un indicador clave, economistas aseguran que no se puede medir aún el impacto que tendrá completa y generalmente la guerra en Irán, sobre todo si no se determina si seguirá o no prolongándose.

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