El PIB de Estados Unidos creció un 0.5% durante el cuarto trimestre

De acuerdo con las cifras presentadas esta semana por la Oficina de Análisis Económico (BEA), el Producto Interno Bruto en Estados Unidos creció ligeramente un 0.5% en el cuarto trimestre del año pasado, que corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Según los datos publicados por BEA, teniendo en cuenta los registros de todos los trimestres, la economía en Estados Unidos durante el 2025 creció a una tasa anualizada del 2.1%.

Al respecto, Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, expresó que, a pesar de una sólida expansión del 2.1% en el conjunto del año, es probable que 2025 sea recordado como el año de las oportunidades perdidas, dijo al mencionar la influencia de los aranceles, las políticas migratorias, entre otros, que limitaron la actividad comercial, marcándola muy por debajo de su crecimiento.

Por su parte, Bret Kenwell, analista de inversiones en Estados Unidos de eToro, señaló que estos últimos datos presentados por BEA no superaron las expectativas. “El crecimiento anualizado de apenas el 0.5% no alcanzó las previsiones y se situó muy por debajo de la expectativa inicial de los economistas, que rondaba el 2.8% para el trimestre”.

Mientras que el economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics, Michael Pearce, considera que los datos son un llamado de atención, mencionando la volatilidad que se podría estar observando en los inventarios.

Finalmente, en cuanto a las perspectivas de este año, Daco comentó que el conflicto en Oriente Medio sin duda agravará los obstáculos ya existentes, con una mayor inflación, un menor crecimiento de la renta disponible real y unas condiciones financieras más restrictivas que frenarán aún más el dinamismo económico.

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