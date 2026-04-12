La confianza del consumidor cayó un 11% desde principios de abril

La creciente incertidumbre en el último mes por el desarrollo de la guerra Irán provocó que la confianza del consumidor estadounidense cayera un 11% para la primera semana de abril, según datos publicados recientemente por la Universidad de Michigan.

De acuerdo con los resultados de la encuesta a los consumidores, el índice de confianza del consumidor en EE.UU. se ubicó en los 47,6 puntos en abril, uno de los niveles más bajos en comparación con los 53,3 puntos durante el mes de marzo y los 56,6 puntos registrados en febrero.

Joanne Hsu, directora de la encuesta, comentó que todos los grupos demográficos, indiferentemente de la edad, ingresos y afiliación política, registraron retrocesos en la confianza, al igual que todos los componentes del índice, lo que refleja la naturaleza generalizada de la caída de este mes, dijo.

Hsu agregó en el informe que “los comentarios abiertos demuestran que muchos consumidores culpan al conflicto con Irán de los cambios desfavorables en la economía”.

Tras más de 30 días de haber iniciado el conflicto en Oriente Medio con el primer bombardeo por parte de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero, los precios de la energía se encarecieron por el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial. El costo de la gasolina en los surtidores estadounidenses también aumentó hasta $4 por galón, disparando la inflación interanual a los 3.3% en marzo.

Al respecto, Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, señaló que el aumento de los precios de la gasolina, el diésel y los billetes de avión ya está disparando y asfixiando a los hogares estadounidenses; esto es solo el principio, dijo.

Las respuestas de la encuesta al consumidor se recolectaron días antes de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre un alto al fuego temporal; sin embargo, los comentarios de los economistas sobre si esta decisión mejorará o no las condiciones actuales para los estadounidenses son ambivalentes.

Por su parte, las expectativas de inflación para el próximo año aumentaron hasta 4.8% desde los 3.8% de la encuesta realizada en marzo. “La percepción probablemente mejorará una vez que los consumidores recuperen la confianza en que las interrupciones del suministro derivadas del conflicto con Irán hayan terminado y los precios de la gasolina se hayan moderado”, señaló Hsu.

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