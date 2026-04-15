Precios al productor en Estados Unidos aumentaron un 0.5% en marzo debido a la guerra en Irán

La escalada del conflicto en Irán lleva más de un mes y desde las primeras semanas de marzo los precios de la energía se encarecieron, provocando un aumento en los costos de algunos productos y servicios básicos, además del combustible.

De acuerdo con datos publicados este martes por el Departamento de Trabajo, el índice de precios al productor aumentó un 0.5% durante el mes pasado en comparación con el 0.7% de febrero y un 4% interanual, siendo uno de los niveles más altos en los últimos tres años.

Los precios mayoristas más altos fueron presionados en parte por los elevados costos de la energía, los cuales aumentaron un 8.5% en comparación con febrero. Recientemente, el Departamento de Trabajo también indicó que los precios al consumidor se elevaron por el alza de la gasolina, la cual se ubica por encima de los $4 por galón, mientras que los precios al productor subyacentes tan solo subieron un 0.1% en comparación con febrero y un 3.8% interanual.

Los recientes datos del índice de precios al productor podrían estar mostrando un panorama en cuanto a la inflación de los próximos meses. La tasa inflacionaria también aumentó vertiginosamente en el primer trimestre de este año, pasando de los 2.4% a los 3.3%, según el último informe de marzo de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Esto podría reajustar las estrategias de la Reserva Federal, que venía controlando la inflación desde el 2022, acercándola poco a poco a los objetivos del 2%; sin embargo, los acontecimientos en Oriente Medio con el cierre del estrecho de Ormuz y el disparo de los precios del crudo, economistas no solo prevén una inflación más alta para finales de este año, sino una posible contracción de la economía.

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