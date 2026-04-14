FMI recorta su previsión de crecimiento del PIB mundial al 3.1% para 2026

Este martes, funcionarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se congregaron en Washington para pautar las primeras reuniones de primavera, y en esta primera ronda presentaron sus previsiones en torno al crecimiento económico mundial y el impacto que tendrá la guerra en Irán si se prolonga este año.

En la reunión se desarrollaron tres puntos claves con tres posibles escenarios: débil, peor y severo, todo dependiendo de cómo se desarrolle el conflicto en Oriente Medio para los próximos meses.

En este sentido, los funcionarios del FMI destacaron en el Informe sobre las Perspectivas Económicas Mundiales que prevén un crecimiento del PIB del 3.1% para este año, representando una caída de 0.2% desde su previsión de enero; esto en un escenario “débil” donde el precio promedio del petróleo se sitúa en $82 por barril durante este 2026.

Ahora bien, el FMI advirtió que, en un escenario más hostil, en el cual los precios del petróleo sigan por encima de los $100 por barril este y el próximo año, el pronóstico de crecimiento del PBI mundial caería al 2.5% en 2026.

No obstante, en un escenario mucho más severo, donde el conflicto en Oriente Medio se prolongue y los precios del petróleo sean cada vez más altos, provocando fuertes consecuencias en los mercados, el pronóstico de crecimiento del PBI mundial caería al 2.0% para este año.

El segundo punto clave de la reunión es una posible recesión mundial en medio de la enorme incertidumbre que ha generado la guerra en los mercados, incluso mucha mayor incertidumbre que la que provocaron los aranceles del presidente Donald Trump el año pasado.

El economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, declaró que lo que está ocurriendo en el Golfo es potencialmente mucho más grave. “Esto supondría un riesgo extremo de recesión mundial”, dijo a Reuters.

Gourinchas explicó que el crecimiento del PBI solo ha caído a ese nivel cuatro veces desde 1980 y recordó que las dos últimas recesiones se desarrollaron en la crisis financiera del 2009 y la pandemia del 2020.

Como tercer punto, los funcionarios del FMI alertaron que un prolongado precio del petróleo por encima de los $100 por barril en 2026 y 2027 inevitablemente disparará los precios en general y provocará una fuerte demanda para incrementos salariales. En un escenario como este, sería mucho más difícil controlar la inflación; incluso se requerirán mejores estrategias y sacrificios que los que se hicieron en 2022, señaló Gourinchas.

El economista jefe del FMI expresó que “ese cambio en las expectativas de inflación va a obligar a los bancos centrales a frenar y tratar de reducirla”, dijo, pero no descartó que también se pudiera “ignorar” ese aumento pasajero de los precios y, dependiendo de las expectativas de inflación, mantener los tipos de interés estables.

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