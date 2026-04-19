Trump anuncia captura de buque iraní que desafió el bloqueo naval y amenaza con ampliar presión naval global

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz. “Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien”, informó Trump en un mensaje en Truth Social.

Según el presidente, la tripulación iraní “se negó a escuchar”, por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán, y en este momento se encuentra “bajo custodia” de la Marina estadounidense. La embarcación tiene sanciones del Tesoro de Estados Unidos “por su historial previo de actividades ilegales”.

Trump añadió que un destructor de la Armada estadounidense la detuvo en seco “abriendo un agujero en la sala de máquinas”, y que actualmente están verificando la carga que transportaba.

En una maniobra que eleva la tensión global a niveles críticos, el gobierno de Estados Unidos se prepara para interceptar y confiscar más buques petroleros y mercantes vinculados a Irán en aguas internacionales. Esta nueva ofensiva naval, denominada “Furia Económica”, pretende extender el brazo militar de Washington mucho más allá del Oriente Medio para asfixiar las finanzas del régimen persa.

La medida marcaría una expansión de las operaciones más allá del Golfo Pérsico en medio de crecientes tensiones geopolíticas. De acuerdo con fuentes familiarizadas con la planificación militar, las acciones podrían ejecutarse en los próximos días como parte de una estrategia impulsada por el presidente Donald Trump, quien busca aumentar la presión sobre Teherán en el contexto de negociaciones aún inciertas.

Las fuerzas estadounidenses ya aplican un bloqueo naval en el Golfo de Omán, donde han impedido el paso de al menos 23 embarcaciones que intentaban salir de puertos iraníes. Este despliegue se produce mientras Irán refuerza su control sobre el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

U.S. forces operating in the Arabian Sea enforced naval blockade measures against an Iranian-flagged cargo vessel attempting to sail toward an Iranian port, April 19.



Guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) intercepted M/V Touska as it transited the north Arabian Sea at… https://t.co/iyzOQd93C3 pic.twitter.com/HwU4XS48Oq — DOW Rapid Response (@DOWResponse) April 19, 2026

Escalada en el estrecho de Ormuz

El endurecimiento de las operaciones coincide con reportes de ataques iraníes contra buques mercantes en la zona, pese a que previamente autoridades de ese país habían anunciado la reapertura total del paso marítimo tras una tregua regional. La situación ha generado incertidumbre en los mercados energéticos y entre las navieras internacionales.

Un portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que el estrecho permanecerá bajo “control estricto” mientras Estados Unidos mantenga su bloqueo. En respuesta, Trump sostuvo que su administración no cederá ante presiones. “No pueden chantajearnos”, afirmó durante una declaración pública.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indicó que las operaciones incluirán acciones contra embarcaciones que transporten petróleo iraní o que formen parte de la llamada “flota oscura”, utilizada para evadir sanciones internacionales.

La estrategia, que forma parte de una campaña más amplia de presión económica y militar, también podría involucrar al Comando Indo-Pacífico, ampliando el alcance global de las operaciones estadounidenses.

Mientras tanto, el liderazgo iraní ha endurecido su retórica. El líder supremo, Mojtaba Jamenei, advirtió que sus fuerzas están preparadas para responder con contundencia ante cualquier acción hostil.

En paralelo, la Casa Blanca mantiene que estas medidas buscan forzar un acuerdo a largo plazo. Sin embargo, con el alto el fuego temporal acercándose a su vencimiento, crece el riesgo de una escalada militar en una de las regiones más sensibles para el suministro energético global.

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