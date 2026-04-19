Vance encabezará segunda ronda de diálogo EE.UU.-Irán en Islamabad

Donald Trump anunció este domingo una segunda ronda de negociaciones con Irán que se celebrará en Islamabad, Pakistán, en medio de un recrudecimiento de tensiones y nuevas amenazas militares contra Teherán.

A través de su red Truth Social, el mandatario informó que sus enviados viajarán a la capital paquistaní para continuar el diálogo. “Mis representantes van a Islamabad, Pakistán. Estarán allí mañana por la noche para negociar”, señaló, tras acusar a Irán de violar el alto el fuego vigente.

Trump denunció que Teherán habría atacado en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, calificando el hecho como “¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego!”.

El presidente estadounidense endureció su retórica al advertir que, si Irán no acepta el acuerdo propuesto por Washington, su país tomará represalias severas. “Estados Unidos va a destruir cada planta de energía y cada puente en Irán. ¡Se acabó lo de ser el chico bueno!”, afirmó.

Además, la Casa Blanca confirmó que el vicepresidente, JD Vance, participará en esta segunda ronda de conversaciones, tras haber encabezado un primer encuentro la semana pasada que concluyó sin avances sustanciales.

Vance viajará acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes ya habían liderado contactos previos con autoridades iraníes antes del estallido del conflicto actual.

Las negociaciones se desarrollarán nuevamente en Islamabad, donde las autoridades locales han implementado estrictas medidas de seguridad, incluyendo el cierre de vías principales, suspensión del transporte público y evacuación de hoteles de lujo ante la sensibilidad del encuentro.

Tregua frágil y presión internacional

La nueva ronda de diálogo se produce a pocos días de que expire el alto el fuego técnico entre Washington y Teherán, previsto para el 22 de abril. Este cese de hostilidades ha estado condicionado, entre otros factores, a la reapertura del estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo por parte de Irán ha tenido repercusiones en los mercados energéticos globales.

Teherán interrumpió el tránsito marítimo como respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, lo que provocó un aumento en la volatilidad del precio del crudo y preocupación en la economía mundial. Por su parte, Washington respondió con un bloqueo naval a las costas iraníes.

Pese al tono confrontativo, Trump aseguró que las conversaciones han sido “positivas” y afirmó que Irán ya ha aceptado “gran parte” del acuerdo propuesto, aunque no ofreció detalles específicos.

Sin embargo, advirtió que podría no extender la tregua si no se logra un pacto en las próximas horas, lo que abre la posibilidad de una reanudación de los bombardeos y un mayor deterioro de la situación en la región.

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