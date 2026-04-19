EE.UU. volvería a lanzar bombas contra Irán si no hay acuerdo antes del fin del alto al fuego: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno podría reanudar ataques militares contra Irán si no se alcanza un acuerdo antes de que expire el alto el fuego temporal previsto para esta semana, elevando la presión sobre unas negociaciones que continúan en curso con mediación internacional.

“Tendremos que volver a lanzar bombas”, declaró tajante el mandatario a bordo del Air Force One en entrevista con News Nation. A pesar del tono beligerante, Trump mostró un destello de optimismo sobre el desenlace de la crisis que comenzó el pasado 28 de febrero, expresó la posibilidad de evitar una escalada. “Creo que se logrará”, añadió.

Las conversaciones buscan poner fin a semanas de tensiones, en un contexto de enfrentamientos indirectos y medidas estratégicas en la región.

US President Donald Trump said on Friday the ceasefire with Iran may not be extended unless a long-term agreement to end the war is reached by Wednesday, according to Reuters.



“Maybe I won’t extend it, but the blockade is going to remain,” Trump told reporters aboard Air Force… — Iran International English (@IranIntl_En) April 18, 2026

Preparativos militares bajo máxima presión

Sin embargo, detrás de las palabras diplomáticas, los tambores de guerra no han dejado de sonar. Fuentes cercanas al Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmaron que las fuerzas militares ya tienen identificados los objetivos estratégicos dentro de Irán en caso de que Trump dé la orden de ataque el jueves por la mañana.

El vicepresidente J.D. Vance, quien lideró una ronda de conversaciones directas en Pakistán el sábado pasado sin lograr resultados inmediatos, fue claro al señalar que la falta de un acuerdo perjudicaría drásticamente a la nación persa. Por su parte, Trump justificó su postura inflexible durante una reciente ceremonia de firma de órdenes ejecutivas.

“Estamos adoptando una postura firme; mataron a mucha gente. Muchos de los nuestros han muerto”, sentenció el mandatario, vinculando la actual tensión con las bajas estadounidenses sufridas desde el inicio de las hostilidades en febrero. Con el reloj avanzando hacia la fecha límite del miércoles, la comunidad internacional observa si prevalecerá la diplomacia de Islamabad o el poderío de fuego de Washington.

Por su parte, autoridades iraníes han sugerido que podrían flexibilizar el control del estrecho si se alcanza un acuerdo más amplio. Sin embargo, tras las declaraciones del mandatario estadounidense, el gobierno iraní volvió a endurecer su postura en torno a la gestión del corredor marítimo.

"…We’re offering a very fair and reasonable DEAL, and I hope they take it because, if they don’t, the United States is going to knock out every single Power Plant, and every single Bridge, in Iran. NO MORE MR. NICE GUY…" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/L4wQMJfGE6 — The White House (@WhiteHouse) April 19, 2026

Mediación internacional y señales mixtas

El proceso de negociación ha sido facilitado por Pakistán, cuyo primer ministro, Shehbaz Sharif, ha encabezado los esfuerzos para acercar a ambas partes. El canciller pakistaní, Mohammad Ishaq Dar, se mostró optimista y aseguró que las delegaciones estuvieron “muy cerca” de cerrar un acuerdo antes de que los plazos obligaran a suspender temporalmente las conversaciones.

Entre los temas pendientes figuran aspectos relacionados con la situación en el Líbano, donde recientemente se alcanzó una tregua entre Israel y el grupo Hezbolá, respaldado por Irán. Este cese al fuego ha sido visto como una señal positiva que podría facilitar un entendimiento más amplio en la región.

Con el plazo acercándose, el desenlace de las negociaciones podría definir si la región avanza hacia una desescalada o enfrenta un nuevo ciclo de confrontación militar.

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