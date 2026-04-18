Irán retoma control “estricto” de Ormuz y culpa a bloqueo de EE.UU.

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar tras un incidente en el estratégico estrecho de Ormuz, donde fuerzas iraníes abrieron fuego contra un petrolero y reimpusieron restricciones al tránsito marítimo, en respuesta al bloqueo estadounidense.

De acuerdo con información del centro de operaciones de comercio marítimo del Reino Unido, citada por Reuters, dos lanchas patrulleras de la Guardia Revolucionaria iraní dispararon contra un buque que transitaba por la zona. Aunque no se reportaron heridos ni daños graves, el hecho encendió alertas en el comercio internacional.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas más sensibles e importantes del mundo, ya que por él circula cerca del 20% del petróleo global. Cualquier interrupción impacta directamente en los mercados energéticos y en la estabilidad económica internacional.

La agencia AP reportó que las autoridades iraníes confirmaron que el control del paso marítimo volvió a manos de sus fuerzas armadas. El jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, Ebrahim Azizi, señaló que el estrecho regresa a su “estado anterior”, lo que implica que las embarcaciones deberán solicitar autorización para cruzar e incluso pagar peajes.

“Si se mantiene el bloqueo marítimo (estadounidense) se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará”, indicaron las agencias Fars y Tasnim.

Esta decisión se produce como respuesta al endurecimiento de las medidas de Estados Unidos, encabezadas por el presidente Donald Trump, quien ha mantenido un bloqueo a la navegación y a los puertos iraníes como parte de su estrategia de presión.

Según reportes de plataformas de monitoreo marítimo como TankerTrackers.com, varios buques, incluido un superpetrolero, se vieron obligados a cambiar de ruta tras el ataque, lo que evidencia el impacto inmediato en la logística global.

El episodio ocurre apenas horas después de que el canciller iraní, Abbas Araghchi, anunciara la apertura del estrecho en el marco de un frágil alto el fuego regional. Sin embargo, la decisión de volver a restringir el paso refleja la volatilidad del conflicto.

Expertos advierten que el estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto de presión clave para Irán, que busca negociar desde una posición de fuerza frente a Washington. Por su parte, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la zona para garantizar la libre navegación.

Aunque el alto el fuego entre ambas naciones sigue en pie, los constantes cambios en la situación generan incertidumbre sobre su duración. Analistas coinciden en que cualquier escalada podría tener consecuencias globales, especialmente en los precios del petróleo.

El escenario actual deja claro que la estabilidad en el estrecho de Ormuz sigue siendo frágil y que cualquier incidente, por menor que parezca, puede detonar un conflicto de mayor escala.

Trump da una respuesta inmediata

Poco después del anuncio de Araqchí, Trump anunció que su país mantendrá el bloqueo naval a los buques que entren o salgan de puertos iraníes hasta que haya un acuerdo, el cual ordenó tras el fracaso de las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad.

“El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100%”, escribió en su cuenta de Truth Social.

Horas antes, advirtió que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin al conflicto.

“Quizá no lo prorrogue. Así que tenemos el bloqueo y, por desgracia, tendremos que volver a lanzar bombas”, concluyó el republicano.

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