Producción manufacturera en EE.UU. disminuyó un 0.1% en marzo

Datos de la Reserva Federal publicados este jueves en un informe indican que la producción manufacturera en Estados Unidos cayó inesperadamente un 0.1% durante el mes de marzo, luego de haberse notado una fuerte recuperación desde principios de este año tras el duro golpe de las tarifas arancelarias a las importaciones que afectó en gran parte al sector.

En el análisis, la FED registró cifras por parte del sector manufacturero, que representa cerca del 10% de la economía. En este caso, la producción en las fábricas aumentó un 0.5% en marzo; sin embargo, la capacidad del sector industrial disminuyó al 75.7% en marzo de los 76.1% en febrero y la tasa de ocupación del sector manufacturero también cayó hasta el 75.3%, por debajo de su promedio.

La producción de vehículos de motor cayó un 3.7% el mes pasado, mientras que la producción de bienes duraderos y no duraderos disminuyó un 0.2% y 0.1% respectivamente.

En cuanto a la producción minera, cayó un 1.2%; la producción energética también disminuyó un 1.6%; la perforación de pozos de petróleo y gas se redujo un 2.4%; no obstante, la producción de carbón, plásticos y caucho aumentó.

En lo que respecta a la producción de servicios públicos, en marzo cayó un 2.3% después de haberse registrado un aumento de 1.8% en febrero; sin embargo, la baja demanda por calefacción provocó la caída. Finalmente, la producción industrial general también disminuyó un 0.5% el mes pasado.

Esta semana, la FED también publicó su informe del “Libro Beige”, donde indicó que el actual conflicto en Oriente Medio con el desarrollo de la guerra en Irán no solo está causando gran incertidumbre económica, sino que está complicando la toma de decisiones por parte de muchas empresas en cuanto a contratación, inversión, precios y despidos. “Muchos productores se mantuvieron cautelosos a la hora de aumentar la perforación debido a la incertidumbre sobre la persistencia de los precios elevados”, destacó.

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