Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron hasta los 207,000 durante la segunda semana de abril

De acuerdo con los informes semanales sobre las solicitudes iniciales de subsidio estatal por desempleo, el Departamento de Trabajo informó este jueves que estas disminuyeron a 207,000 durante la segunda semana de abril tras registrarse 11,000 solicitudes menos.

Aunque las solicitudes por desempleo cayeron, mostrando cierta estabilidad en el mercado laboral, las presiones inflacionarias actuales en torno a la guerra en Irán están provocando que los empleadores se mantengan cautelosos en cuanto al ritmo de contratación.

Si bien el mercado laboral ya se encontraba ajustado mucho antes del inicio del conflicto en Oriente Medio debido a otros factores como aranceles y políticas migratorias estrictas, la actual guerra en Irán intensifica aún más la incertidumbre entre las empresas.

En este sentido, el economista jefe de High Frequency Economics, Carl Weinberg, no descartó que el encarecimiento de los precios de la energía, materias primas y transporte obligará a muchas compañías a reducir sus plantillas para poder mantener sus márgenes de ganancias.

Weinberg recordó como ejemplo que, durante la crisis del petróleo de 1973, “las solicitudes de subsidio por desempleo tardaron unos tres meses en empezar a aumentar de forma significativa”, por lo que los datos actuales, si bien parecen alentadores, es de esperarse que aumenten en los próximos meses.

El encarecimiento de muchos servicios y en especial de la gasolina está provocando que gran parte de los hogares nuevamente reduzcan sus gastos, por lo que muchos economistas anticipan que la subida de los precios del petróleo genere una fuerte debilidad en el mercado laboral.

Para Nancy Vanden Houten, economista principal para Estados Unidos en Oxford Economics, “el mercado laboral se ha vuelto más vulnerable desde el comienzo de la guerra, y esperamos que la preocupación por el sector lleve a la Reserva Federal a ignorar el impacto en la inflación derivado del aumento de los precios del petróleo y la bajada de los tipos de interés en dos ocasiones este año”, dijo.

Los datos del mercado laboral son un indicador clave para la toma de decisiones de los reguladores de políticas monetarias de la FED, quien en su última reunión optó por dejar las tasas de interés sin cambios, pero no descartó que la inflación pueda aumentar para finales de este año.

En el último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la tasa inflacionaria se ubicó en el 3.3% interanual, alejándose una vez más de los objetivos de la FED del 2%, aunado a una tasa de desempleo por encima del 4%.

Al respecto, Oliver Allen, economista sénior de Pantheon Macroeconomics, “la persistente incertidumbre política, los tipos de interés relativamente altos y la probable desaceleración de la demanda derivada de la crisis energética nos alejarán de una recuperación sostenida del sector manufacturero”, comentó.

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