Día de la Igualdad Salarial: Latinas en EE.UU. siguen teniendo la brecha salarial más profunda y persistente del país

La brecha salarial en Estados Unidos persiste en 2026, empeorando por segundo año consecutivo; actualmente, las mujeres ganan tan solo 83 centavos por cada dólar que ganan los hombres, según nuevo informe publicado por One Fair Wage.

Sin embargo, las latinas con trabajos a tiempo completo ganan tan solo 58 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco no hispano, muy por debajo de la media nacional, siendo una de las brechas salariales más profundas y persistentes del país.

De acuerdo con un informe presentado por el Centro Nacional de Derecho de la Mujer, donde se analiza la creciente disparidad salarial, indicó que las latinas en EE.UU. que comienzan hoy día a introducirse al mercado laboral perderán aproximadamente unos $1,344,800 a lo largo de su vida laboral.

No obstante, tomando como medida una carrera profesional de 40 años, la cifra puede variar de un estado a otro, superando el millón de dólares las pérdidas salariales, según la organización.

A finales del año pasado, en una entrevista a Forbes, Jasmine Tucker, vicepresidenta de investigación del Centro Nacional de Derecho de la Mujer, comentó que el aumento de la brecha salarial se está generando por un progresivo crecimiento salarial para los hombres en comparación con el de las mujeres.

Por su parte, One Fair Wage, en su informe “Aún esperando la igualdad salarial”, en el cual detalla la profunda brecha en empleos donde se recibe propina, señala que las mujeres ganan solo 82 centavos por cada dólar que ganan los hombres en el mismo puesto de trabajo.

El análisis también menciona que la disparidad está relacionada y condicionada por “sesgo de género y la volatilidad económica”, ya que, al tener un salario mínimo federal de $2.13 la hora, muchos de estos trabajadores dependen en parte de las propinas, lo que genera una gran diferencia entre un salario y otro. Aunque el impacto de la brecha puede ser más desproporcionado en mujeres afrodescendientes, que ganan tan solo 63 centavos por cada dólar que ganan los hombres blancos.

Al respecto de ello, Tucker comentó que, al mirar atrás y ver las estadísticas sobre las mujeres que abandonan la fuerza laboral y las mayores tasas de desempleo de las mujeres afrodescendientes, hubiéramos sabido que nos dirigíamos hacia una recesión económica, dijo.

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