Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. siguen aumentando durante el mes de marzo, según BLS

De acuerdo con el informe publicado este jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), en lo que va del mes de marzo, se han generado unas 5,000 nuevas solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, ajustando la cifra estacional a 210,000 en medio de grandes olas de despidos y una desaceleración en el ritmo de las contrataciones.

El ligero aumento de las solicitudes por desempleo ha mantenido el rango entre 201,000 y 230,000 en lo que va de año. El mercado laboral se encuentra ajustado, con una tasa de desempleo por encima del 4%, mostrando que las empresas actualmente se encuentran cautelosas ante el panorama económico.

Para la segunda semana de marzo, el BLS reportó que la economía estadounidense había perdido 92,000 empleos en el mes de febrero. La mayoría de los despidos en los últimos meses se han concentrado en las empresas tecnológicas que comenzaron a recortar gastos tras la implementación de la inteligencia artificial en sus operaciones.

La contratación en Estados Unidos se ha ralentizado, y según un análisis de Capital & Main, actualmente uno de cada cuatro trabajadores estadounidenses se encuentra desempleado en un período de más de 27 semanas. Esto coloca el desempleo de larga duración en una de las cifras más altas.

Sin embargo, el número de personas que están cobrando subsidios por desempleo durante este mes fue el más bajo en casi dos años, ya que, según el informe del Departamento de Trabajo, la caída se debe a que la mayoría de las personas que reciben este beneficio agotaron su derecho a recibirlo, el cual está limitado solo a 26 semanas.

La situación laboral está llevando a los trabajadores estadounidenses a un alto nivel de pesimismo; una encuesta trimestral desarrollada y publicada por Gallup reveló que al menos un 72% de los encuestados opina que actualmente el mercado laboral no es el más favorable para una búsqueda segura de empleo.

Al respecto, analistas como Elise Gould, economista sénior del Instituto de Política Económica, señalan que “claramente el mercado laboral se ha debilitado con el paso de los años. Vimos que el crecimiento del empleo asalariado se desaceleró considerablemente”, dijo; incluso comparó el nivel de contratación con el registrado tras la Gran Recesión.

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