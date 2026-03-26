Más del 40% de las mujeres abandonaron sus empleos en 2025 por responsabilidades del hogar, según encuesta

En medio de un alto costo de vida, cada vez más mujeres se están enfrentando a la dura decisión de dejar o no sus puestos de trabajo para dedicarse a las responsabilidades del hogar, ya que nuevos datos revelan que las presiones en cuanto al elevado costo del cuidado de los niños o personas dependientes se están volviendo un factor clave para optar por quedarse en casa.

De acuerdo con análisis publicado por Catalyst, aproximadamente 455.000 mujeres abandonaron el mercado laboral desde enero hasta agosto del año pasado, indicando que la razón que las llevó a tomar esa decisión fue la compleja situación entre asumir la carga del hogar o seguir pagando el alto costo de cuidados profesionales.

Al respecto, Jennifer McCollum, presidenta y directora ejecutiva de Catalyst, señaló que la salida de las mujeres del mercado laboral no se debe a su falta de compromiso con su profesión o ambición, sino que la investigación refleja la dura realidad que están teniendo las familias estadounidenses en cuanto a las presiones económicas actuales.

“Si queremos comprender por qué las mujeres abandonan sus trabajos, debemos analizar cómo se sigue estructurando el mundo laboral”, agregó McCollum al tiempo que expresó que “este momento es especialmente arriesgado. Estamos en la punta de lanza de esta situación, y aún podemos hacer algo al respecto”, dijo.

Y a medida que cada vez más empresas están eliminando empleos híbridos u horarios flexibles como los vistos en la pandemia por el Covid-19, exigiéndoles a sus empleados volver a sus puestos de trabajo en oficina, más mujeres están sintiendo el desequilibrio laboral.

Para Sheila Brassel, directora de investigación de Catalyst, lo que actualmente se está viendo es un problema estructural. “Sin el apoyo necesario para afrontar estas responsabilidades de cuidado y horarios laborales tan rígidos y limitados, las mujeres se ven obligadas a tomar decisiones imposibles”, destacó.

¿Cuánto se necesita para sentir seguridad financiera?

Las familias estadounidenses están sintiendo el peso de la inflación en sus presupuestos; los altos costos de alimentos, servicios, bienes, cuidados infantiles, deudas en sus tarjetas de crédito y poco poder adquisitivo para gastos discrecionales o ahorros las están llevando a tomar decisiones que ajustan sus finanzas.

Una encuesta llevada a cabo por Bankrate y publicada a mediados del año pasado indicó que un 45% de la población estadounidense asegura que necesita ganar aproximadamente $100,000 al año para sentir seguridad financiera.

Sin embargo, en el informe se detalló que un 55% de los participantes de la encuesta aseguraron que necesitan ganar $200,000 al año para sentirse cómodos financieramente, es decir, cubrir todos sus gastos y deudas sin estrés.

Y es que tan solo el año pasado los costos promedio del cuidado infantil eran un 31,5% más altos que un alquiler, según indica un estudio de LendingTree publicado en noviembre.

Por lo que, en este caso, Brassel considera que “los empleadores que desean reincorporar a las mujeres al mercado laboral y retener a los mejores talentos deben tomar medidas concretas y significativas que apoyen la plena participación femenina. Es necesario abordar las realidades del cuidado familiar, ofrecer flexibilidad horaria y garantizar estructuras de trabajo, igualdad salarial y acceso a oportunidades que permitan a las mujeres no solo regresar al mercado laboral, sino también prosperar en él”, dijo.

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