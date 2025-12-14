Las ciudades más económicas en EE.UU. para vivir con un sueldo de $80,000 anuales

Según un análisis presentado por GoBankingRates, en solo nueve de las 50 ciudades más grandes de Estados Unidos una familia puede llegar a vivir cómodamente con menos de $80,000 dólares, y en 17 de estas ciudades se puede vivir con un salario de más de $90,000 dólares.

En el estudio, el sitio de finanzas personales hizo la comparación de las ciudades tomando en cuenta el costo de vida anual, transporte, necesidades básicas, vivienda, entre otros.

GoBankingRates clasificó las ciudades más asequibles en la siguiente lista.

Detroit. Salario cómodo: $65,733 dólares.

Memphis, Tennessee. Salario cómodo: $66,177 dólares.

Wichita, Kansas. Salario cómodo: $74,307 dólares.

Baltimore. Salario cómodo: $76,200 dólares.

Ciudad de Oklahoma. Salario cómodo: $76,350 dólares.

Tulsa, Oklahoma. Salario cómodo: $76,783 dólares.

El Paso, Texas. Salario cómodo: $77,115 dólares.

Indianápolis. Salario cómodo: $78,317 dólares.

Milwaukee. Salario cómodo: $78,392 dólares.

San Antonio, Texas. Salario cómodo: $81,413 dólares.

Kansas City, Misuri. Salario cómodo: $81,637 dólares.

Louisville, Kentucky. Salario cómodo: $82,816 dólares.

Columbus, Ohio. Salario cómodo: $83,269 dólares.

Filadelfia. Salario cómodo: $86,763 dólares.

Houston. Salario cómodo: $87,359 dólares.

Omaha, Nebraska. Salario cómodo: $88,336 dólares.

Jacksonville, Florida. Salario cómodo: $89,876 dólares.

Un aspecto importante que resaltó GoBankingRates en su análisis, es el precio de las viviendas, las cuales han aumentado de manera notoria desde el 2022. “El costo de la vivienda es el principal factor. La alta demanda y la oferta limitada siguen afectando a muchos lugares donde vivir es caro”, destacó Rudri Patel, experto financiero sénior de GoBankingRates.

