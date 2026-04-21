Aumento en los precios de la gasolina está provocando que más estadounidenses trabajen desde casa, según encuesta

En las últimas semanas, el precio de la gasolina en EE.UU. se disparó a más del 30% a nivel nacional, pasando de los $3.30 a los $4.28 por galón, según AAA. Esto ha provocado que cada vez más estadounidenses trabajen en casa o estén cambiando el tipo de vehículo que usan, según una encuesta desarrollada por AmericanMuscle.com.

Los resultados de la encuesta indicaron que el 12% de los encuestados estadounidenses habían comenzado a trabajar de forma remota con más frecuencia, el 6% estaba buscando un empleo más cerca de casa para ahorrar en gasolina y el 15% afirmó que planea cambiar a un vehículo eléctrico o híbrido.

En el informe se destacó que “el aumento de los precios está cambiando la forma en que los conductores piensan, gastan y salen a la carretera y que el coste del combustible siempre ha sido parte de la experiencia de ser propietario de un vehículo, pero en 2026, afectará más que nunca a los conductores estadounidenses”.

La generación que más cambios está realizando a nivel laboral para ahorrar en gastos de traslados es la Generación Z, con un aumento del 16%; esta población es la que con más frecuencia ha comenzado a trabajar de forma remota.

Por otro lado, el informe de la encuesta arrojó otros datos con relación al aumento de los precios de la gasolina; según el sondeo de American Muscle, el elevado costo está presionando los presupuestos de los hogares estadounidenses. Un 69% afirma que está reduciendo la cantidad de veces que conduce, mientras que el 50% ha recortado sus gastos discrecionales para cubrir los esenciales.

De esta misma población de encuestados, el 11% afirmó que en un periodo de cinco años planea vender su vehículo de gasolina, un 22% está aplazando mantenimientos del auto y el 37% ha cancelado viajes en carretera para ahorrar en gasolina.

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