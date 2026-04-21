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Aumento en los precios de la gasolina está provocando que más estadounidenses trabajen desde casa, según encuesta

Ante el disparo de los precios de la gasolina, más del 10% de los encuestados están considerando cambiar a un vehículo eléctrico o híbrido

Aumento en los precios de la gasolina está provocando que más estadounidenses trabajen desde casa, según encuesta

El precio de la gasolina actual en Estados Unidos se ubica por encima de los $4 por galón. Crédito: Shutterstock

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Por  Arlenys Tabare

En las últimas semanas, el precio de la gasolina en EE.UU. se disparó a más del 30% a nivel nacional, pasando de los $3.30 a los $4.28 por galón, según AAA. Esto ha provocado que cada vez más estadounidenses trabajen en casa o estén cambiando el tipo de vehículo que usan, según una encuesta desarrollada por AmericanMuscle.com.

Los resultados de la encuesta indicaron que el 12% de los encuestados estadounidenses habían comenzado a trabajar de forma remota con más frecuencia, el 6% estaba buscando un empleo más cerca de casa para ahorrar en gasolina y el 15% afirmó que planea cambiar a un vehículo eléctrico o híbrido.

En el informe se destacó que “el aumento de los precios está cambiando la forma en que los conductores piensan, gastan y salen a la carretera y que el coste del combustible siempre ha sido parte de la experiencia de ser propietario de un vehículo, pero en 2026, afectará más que nunca a los conductores estadounidenses”.

La generación que más cambios está realizando a nivel laboral para ahorrar en gastos de traslados es la Generación Z, con un aumento del 16%; esta población es la que con más frecuencia ha comenzado a trabajar de forma remota.

Por otro lado, el informe de la encuesta arrojó otros datos con relación al aumento de los precios de la gasolina; según el sondeo de American Muscle, el elevado costo está presionando los presupuestos de los hogares estadounidenses. Un 69% afirma que está reduciendo la cantidad de veces que conduce, mientras que el 50% ha recortado sus gastos discrecionales para cubrir los esenciales.

De esta misma población de encuestados, el 11% afirmó que en un periodo de cinco años planea vender su vehículo de gasolina, un 22% está aplazando mantenimientos del auto y el 37% ha cancelado viajes en carretera para ahorrar en gasolina.

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