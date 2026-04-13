USPS suspenderá contribuciones a las pensiones de sus empleados y advierte que atraviesa una “crisis de liquidez”

En medio de lo que se encamina a ser una “crisis de liquidez”, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) está evaluando alternativas para mantenerse en los próximos meses y no quedarse sin fondos, por lo que recientemente anunció una suspensión a las contribuciones al Sistema de Jubilación de Empleados Federales (FERS).

Semanas antes de este anuncio, el director general, David Steiner, había alertado sobre los riesgos que corría la agencia al enfrentarse a una fuerte crisis financiera. En este sentido, comentó que para resolverlo solo hay tres cosas que una empresa puede hacer: vender más productos, aumentar los precios o reducir los costos, dijo el CEO.

Por lo que, en un reciente comunicado, Steiner mencionó que “la medida que estamos tomando ahora de suspender los pagos del programa FERS nos ayuda a conservar efectivo para nuestras operaciones y otros pagos necesarios”.

Por su parte, Luke Grossmann, director financiero del Servicio Postal, aseguró que “no habrá ningún impacto perjudicial inmediato para nuestros jubilados actuales o futuros si se retienen temporalmente los pagos habituales del programa FERS”, expresó.

Los informes de la agencia indican que más de $400 millones de dólares son dirigidos mensualmente al plan de pensiones para sus empleados, por lo que, según USPS, la suspensión de los pagos al FERS liberará cerca de $2.500 millones de dólares durante este año fiscal.

Otro de los cambios que ha estado implementando la agencia es el aumento en los precios de los sellos de primera clase y tarifas postales, esta última ante la subida del costo del combustible.

El recargo a las tarifas postales será del 8% para los servicios de Priority Mail Express, Priority Mail, USPS Ground Advantage y Parcel Select ante el aumento de hasta $4 el galón de gasolina.

Mientras que los precios de los sellos de primera clase pasarían de costar 78 centavos a 95 centavos, representando un aumento del 22%. “Este ajuste temporal de precios proporcionará la flexibilidad necesaria al Servicio Postal, al ayudar a garantizar que se cubran los costos reales de la actividad comercial, tal como lo exige el Congreso”, señaló USPS.

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