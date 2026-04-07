Amazon y USPS cierran acuerdo para mantener el 80% del volumen de paquetes a los clientes más importantes

Este lunes, el gigante del comercio electrónico, Amazon, anunció el cierre de un acuerdo con el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) para mantener el 80% del volumen de los paquetes a los clientes más importantes en medio de las dificultades financieras que enfrenta actualmente la agencia de envíos.

A través de un comunicado Amazon destacó: “Nos complace haber llegado a un nuevo acuerdo con el USPS que fortalece nuestra larga colaboración y nos permitirá seguir apoyando juntos a nuestros clientes y comunidades”, señaló. Siendo beneficioso para la agencia postal el recorte de solo el 20% en comparación con el 60% que Amazon había planteado anteriormente.

El acuerdo representa un salvavidas para el servicio postal que atraviesa una crisis de liquidez con un alto riesgo de declararse en quiebra este año, según declaró hace algunas semanas el director general de USPS, David Steiner, además del riesgo de que el minorista llegue a reemplazarlo utilizando otra agencia de envíos o expandiendo su propia red.

Hasta los momentos, Amazon afirmó que el acuerdo mantendrá la relación con USPS, aunque no negó que espera seguir expandiendo su propio servicio de entrega; sin embargo, por ahora no pretende ser rival de la agencia postal.

En los últimos informes, el Servicio Postal de Estados Unidos indicó que ha estado teniendo pérdidas netas que alcanzan los 118.000 millones de dólares, por lo que recientemente anunció que realizará algunos ajustes en los costos tanto de los sellos de primera clase como de las tarifas de envíos, estas últimas provocadas por el aumento del precio de la gasolina.

“Este ajuste temporal de precios proporcionará la flexibilidad necesaria al Servicio Postal, al ayudar a garantizar que se cubran los costos reales de la actividad comercial… No estoy seguro de que el público estadounidense sea consciente de que el Servicio Postal se encuentra en una situación crítica. Sin cambios, en menos de un año, no podrá entregar el correo si mantenemos el statu quo”, dijo Steiner.

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