Gasolina a $4 por galón: ¿conviene la membresía de Costco solo por combustible?

A más de un mes del inicio de la guerra en Irán, los precios de la energía se han encarecido, lo que ha llevado a que el costo del combustible en Estados Unidos aumentara hasta los $4 por galón, uno de los precios más elevados desde 2022.

Para los estadounidenses, el aumento de la gasolina representa inmediatamente un ajuste a sus presupuestos, no solo modificando sus gastos diarios, sino también sus ahorros, por lo que tener una alternativa más asequible con la que se pueda ahorrar unos cuantos centavos en los surtidores es necesario para el promedio de los hogares en el país, sobre todo los que tienen bajos ingresos.

Algunas cadenas minoristas como Costco incluyen dentro de sus membresías descuentos en gasolina para estaciones seleccionadas, pero ¿conviene ser parte del club de miembros solo por combustible?

Aunque en promedio actualmente la gasolina se ubique en los $4 por galón, en algunos estados los precios están por encima de los $5 por galón. En este caso, para usar los surtidores de Costco se necesita ser socio y una membresía básica en el minorista tiene una tarifa de $65 anuales; los miembros pueden ahorrar entre 10 y 20 centavos por galón.

Para Patrick De Haan, analista de petróleo de GasBuddy, Costco es uno de los minoristas con los precios de gasolina más bajos. El experto aconseja que aquellos que buscan ahorrar deben usar aplicaciones como GasBuddy, Google Maps y Waze para encontrar las gasolineras con precios más bajos cerca de la zona donde habiten.

Según la página web de Costco, el minorista cuenta con aproximadamente 580 gasolineras en todo el país, por lo que otros consideran que no siempre será una buena opción repostar en Costco si para ello se deben recorrer largas distancias.

Por otro lado, la compañía también cuenta con una tarjeta denominada “Costco Anywhere Visa”, con la cual los titulares pueden obtener reembolsos de hasta 5% por la compra de la gasolina en surtidores del minorista y 4% de reembolso por la gasolina comprada en otras estaciones.

En las últimas semanas, Costco ha registrado un aumento en la venta de gasolina; si bien muchos clientes señalan que las colas en los surtidores son largas, según el director financiero Gary Millerchi, “cuando los precios son más altos, eso tiende a hacer que los miembros tal vez hagan el esfuerzo adicional que implica llegar a la gasolinera debido al valor añadido que ven allí”, declaró.

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