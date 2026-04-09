Cuáles son los productos básicos más asequibles a pesar del aumento en los precios de los alimentos

Aunque muchos de los precios de los alimentos han estado subiendo vertiginosamente, presionados por la elevada inflación y recientemente por la imposición de nuevas tarifas arancelarias, hay algunos productos de la cesta básica que siguen siendo asequibles para los consumidores estadounidenses.

De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor sobre el costo promedio de los alimentos publicado recientemente por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., hay al menos 11 de 25 alimentos básicos que han bajado de precio en los últimos años y esto podría estar generando en parte alivio en los bolsillos de los consumidores cuando realizan sus compras en el supermercado.

Según el análisis de CouponFollow, se estableció una lista con los alimentos que han bajado de precio, los cuales son huevos que, después del aumento provocado por la gripe aviar que afectó la producción y distribución, este artículo principal de la canasta básica cayó de $5 en 2024 a $2.50 en 2026.

La papa y el tomate también bajaron sus costos un 10%. Por su parte, el pan disminuyó de los $2.01 a $1.85, lo que representa una disminución del 7.8%, mientras que la pasta pasó de costar $1.43 a $1.32, una caída de 7.6%.

Respecto del aumento de los precios, David Ortega, economista especializado en alimentación y profesor de la Universidad Estatal de Michigan, comentó que durante los últimos años muchos alimentos se vieron afectados también no solo por la inflación o los aranceles, sino por cambios ambientales que perjudican al sector agrícola.

En este sentido, Ortega destacó que “estas crisis afectan a los productos de distintas maneras, por eso se observa una situación tan dispar al analizar cada artículo por separado. Pero el resultado es que las familias siguen pagando más en la caja”, dijo a USA Today.

Por otro lado, los alimentos que aumentaron inevitablemente su precio y que aún siguen estando caros en los anaqueles de los supermercados son el café, chocolate, la carne de res, cereales, frutas, lácteos y bebidas no alcohólicas, entre otros.

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