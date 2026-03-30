Precios de los dulces de Pascua aumentaron un 58% desde 2021, según informe

Este año muchos consumidores pagarán más por sus dulces de Pascua, según un análisis de mercado publicado por FinanceBuzz, donde asegura que los precios de estos artículos han aumentado un 9.9% en comparación con el año pasado y cerca del 58% desde 2021.

De acuerdo con la investigación, este 2026 realizar una cesta de dulces tradicional de Pascua costará alrededor de los $15 o más, esto debido al aumento de los ingredientes principales como cacao y azúcar que el año pasado, debido a varios factores, aumentaron exponencialmente su precio, trasladándose ahora a las facturas de los consumidores, pero también se agrega el costo adicional de la mano de obra, fabricación y transporte.

En un análisis publicado la semana pasada por la Federación Nacional de Minoristas (NRF), se calcula que este año, durante la celebración de Pascua, los consumidores en general gastarán cerca de $3,500 millones solo en dulces.

Al respecto, David Branch, gerente del sector del Instituto Agroalimentario de Wells Fargo, comentó que, si bien los precios del cacao han disminuido en comparación con el año pasado y el mercado está mostrando los primeros signos de estabilización, “no es lo suficientemente fuerte como para ofrecer grandes descuentos a los compradores de Pascua”, destacó.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó recientemente en su informe mensual que el índice de precios al productor (PPI) había aumentado un 3.4% interanual en febrero, siendo esta una de las cifras más altas registradas en los últimos 12 meses.

En el análisis, la BLS señaló que, tan solo el precio de los alimentos aumentó un 2.4%; los precios de las golosinas en general han aumentado un 12% interanual en Estados Unidos.

Los economistas señalan que la persistente inflación, las nuevas políticas arancelarias y ahora el encarecimiento de los precios de la energía seguirán impulsando los costos de los artículos, servicios y alimentos básicos de los consumidores.

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