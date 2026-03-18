¿Buscas ahorrar en el supermercado? Seis minoristas que superan a Walmart en precios de comestibles

Ante el alto costo de vida, actualmente los hogares estadounidenses cada vez más están priorizando sus ahorros, evaluando en sus viajes al supermercado cuáles son los lugares en donde podrán encontrar mayores ofertas y descuentos, a la vez que buscan artículos que tengan un equilibrio perfecto entre precio y calidad.

Si bien la cadena Walmart se ha posicionado como uno de los principales minoristas favoritos entre los consumidores, según un estudio de precios realizado por Consumer Reports, no es la única compañía que ofrece precios más asequibles.

El análisis señala que Walmart es superada por otras seis cadenas de supermercados que pueden ofrecerle al consumidor artículos de alta calidad a costos muy bajos; entre ellos se encuentra:

Costco: La cadena con club de precios lidera la lista; la evaluación de Consumer Reports revela que el supermercado tiene alimentos un 21% más asequibles que Walmart.

La cadena con club de precios lidera la lista; la evaluación de Consumer Reports revela que el supermercado tiene alimentos un 21% más asequibles que Walmart. BJ’s Wholesale Club: Aunque estas cadenas ofrecen membresías, sus clientes pueden encontrar precios de hasta un 20% más bajos.

Aunque estas cadenas ofrecen membresías, sus clientes pueden encontrar precios de hasta un 20% más bajos. Lidl: La cadena de supermercados de origen alemán cuenta con un 8.5% de precios más bajos en comparación con Walmart, y así como los demás minoristas, tiene tanto marcas propias como nacionales en sus anaqueles.

La cadena de supermercados de origen alemán cuenta con un 8.5% de precios más bajos en comparación con Walmart, y así como los demás minoristas, tiene tanto marcas propias como nacionales en sus anaqueles. Aldi: Con un 8.3% de precios más bajos que Walmart, tiene siempre ofertas en frutas, verduras y lácteos.

Con un 8.3% de precios más bajos que Walmart, tiene siempre ofertas en frutas, verduras y lácteos. WinCo: Esta cadena cuenta con una estrategia única y surge como una buena alternativa a Walmart; tiene precios de hasta 3.3% menos.

Esta cadena cuenta con una estrategia única y surge como una buena alternativa a Walmart; tiene precios de hasta 3.3% menos. HEB: De todas las cadenas, la diferencia de precios con Walmart es de tan solo 0.2%; sin embargo, entra dentro de la lista de minoristas más económicos.

En medio de elevados precios de los alimentos, elegir el supermercado adecuado siempre hará una gran diferencia en el bolsillo, aunque sea de unos cuantos centavos, ya que las diferencias de costo de un minorista a otro podrían incluso alcanzar el 33%, según análisis de Consumer Reports.

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