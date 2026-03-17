Target acelera expansión: abre 5 nuevas tiendas en marzo y 2 estarán en California
La cadena minorista se propuso este año la expansión y cambios de sus tiendas, que forman parte de una inversión de $5,000 millones de dólares
Luego de haber alcanzado su tienda número 2,000, la cadena minorista Target sigue anunciando su expansión con 5 nuevas ubicaciones durante el mes de marzo y dos de ellas estarán en California.
A través de un comunicado, el director ejecutivo, Michael Fiddelke, señaló que el minorista está realizando grandes cambios. “Estamos mejorando la experiencia del cliente, acelerando la implementación de nueva tecnología y equipando a nuestro personal para brindar la experiencia más placentera en el sector minorista, tanto hoy como a largo plazo”, dijo.
Según Fiddelke, Target planea abrir unas 30 tiendas este año y remodelar 130 más; por ahora, las inauguradas recientemente están ubicadas en:
- 6301 Gosford Road, Bakersfield, California (15 de marzo)
- 321 Woollomes Avenue, Delano, California (15 de marzo)
- 3444 W. Sunshine Street, Springfield, Missouri (15 de marzo)
- 3200 Gold Ring Road, Fuquay Varina, Carolina del Norte (15 de marzo)
- 655 W. Illinois Avenue, Dallas, Texas (15 de marzo)
- 104 Sip Avenue, Jersey City, Nueva Jersey (29 de marzo)
- 235 Prospect Avenue, West Orange, Nueva Jersey (29 de marzo)
Tras caídas en sus ventas y quejas por parte de sus clientes, Target también anunció que realizará grandes cambios en sus servicios, con el objetivo de atraer a más compradores y mantener a sus consumidores, por lo que recientemente informó sobre rebajas en más de 3,000 productos, además de volver a los alimentos frescos y al reabastecimiento en secciones que estaban abandonadas.
Estas expansiones de sus tiendas y cambios forman parte de una inversión de aproximadamente $5,000 millones de dólares. “Haré todo para que Target vuelva a crecer”, aseguró Fiddelke.
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