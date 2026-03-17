Target acelera expansión: abre 5 nuevas tiendas en marzo y 2 estarán en California

Luego de haber alcanzado su tienda número 2,000, la cadena minorista Target sigue anunciando su expansión con 5 nuevas ubicaciones durante el mes de marzo y dos de ellas estarán en California.

A través de un comunicado, el director ejecutivo, Michael Fiddelke, señaló que el minorista está realizando grandes cambios. “Estamos mejorando la experiencia del cliente, acelerando la implementación de nueva tecnología y equipando a nuestro personal para brindar la experiencia más placentera en el sector minorista, tanto hoy como a largo plazo”, dijo.

Según Fiddelke, Target planea abrir unas 30 tiendas este año y remodelar 130 más; por ahora, las inauguradas recientemente están ubicadas en:

6301 Gosford Road, Bakersfield, California (15 de marzo)

321 Woollomes Avenue, Delano, California (15 de marzo)

3444 W. Sunshine Street, Springfield, Missouri (15 de marzo)

3200 Gold Ring Road, Fuquay Varina, Carolina del Norte (15 de marzo)

655 W. Illinois Avenue, Dallas, Texas (15 de marzo)

104 Sip Avenue, Jersey City, Nueva Jersey (29 de marzo)

235 Prospect Avenue, West Orange, Nueva Jersey (29 de marzo)

Tras caídas en sus ventas y quejas por parte de sus clientes, Target también anunció que realizará grandes cambios en sus servicios, con el objetivo de atraer a más compradores y mantener a sus consumidores, por lo que recientemente informó sobre rebajas en más de 3,000 productos, además de volver a los alimentos frescos y al reabastecimiento en secciones que estaban abandonadas.

Estas expansiones de sus tiendas y cambios forman parte de una inversión de aproximadamente $5,000 millones de dólares. “Haré todo para que Target vuelva a crecer”, aseguró Fiddelke.

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