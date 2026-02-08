Cinco productos de lujo que no puedes perderte en Costco durante febrero

Aunque la elevada inflación ha llevado a muchos estadounidenses a disminuir sus gastos discrecionales muchas cadenas minoristas siguen ofreciendo descuentos en varios de sus productos y servicios.

Tal es el caso de Costco, que actualmente a través de su membresía los consumidores pueden recibir ofertas y descuentos en algunos artículos de lujo. Desde productos de belleza, hogar y más se podrá comprar en el minorista a precios asequibles durante el mes de enero y aquí te mostramos una lista:

Mascarilla de carbón activo Origins Clear Improvement

Tiene un costo de $55.99 dólares el combo de dos envases. Este artículo ha recibido buenas calificaciones por parte de los consumidores. Representa una gran oferta en comparación con Sephora u otros minoristas donde se consigue un solo envase por $36 dólares.

Mascarillas para el contorno de ojos Grace & Stella

Tiene un costo de $15.88 dólares, cada empaque incluye 24 pares de mascarillas, tiene buena relación entre precio y calidad, ya que en otras tiendas un solo set puede costar hasta $10 dólares.

Dos docenas de rosas premium

Su costo es de $22.69 dólares, funciona perfecto para regalar en San Valentín.

La Mer The Lip Volumizer Sheer Shine

El precio alcanza los $69.99 dólares, si bien es una marca del cuidado de la piel muy popular su costo continúa por debajo de muchos de los precios de la competencia como Nordstrom y Neiman Marcus.

Velas perfumadas Avaria con luces LED integradas

Tiene un precio de $25.99 dólares, son perfectas para regalar en San Valentín, tiene varias presentaciones y sus olores agradables de granada y laurel dorado son una combinación única.

