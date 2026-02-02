Costco retira producto de panadería por falta de declaración de alérgenos

La cadena minorista, Costco les informó esta semana a los consumidores sobre el retiro de algunos productos de panadería tras tener errores en el etiquetado, lo que podría ser perjudicial para la salud de sus clientes.

El supermercado con Club de Precios indicó que el retiro se trata de los “Mini Beignets rellenos de Caramelo”, que fueron etiquetados accidentalmente junto a los “Mini Beignets rellenos de Chocolate con Avellana”.

En este sentido, Costco señaló que la etiqueta del alimento no menciona que el producto contiene frutos secos, lo que podría provocar daños en la salud de los consumidores alérgicos. “Si es alérgico a las avellanas, no consuma este producto. Devuélvalo a Costco para obtener un reembolso completo”, declaró la cadena minorista en un comunicado.

La medida de la compañía abarca varios estados entre los cuales se encuentra: Alabama, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Luisiana, Michigan, Missouri, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Oregón, Pensilvania, Tennessee, Virginia y Washington.

Este anuncio de retiro se produce luego de que recientemente la cadena minorista fuera demandada por publicidad engañosa de su “pollo rostizado sazonado” de la marca Kyelland Signature el cual no contiene conservantes.

La demanda colectiva fue presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Sur de California y el informe detalla que, en las tiendas de Costco se crean la impresión general de que el pollo rostizado no contiene conservantes añadidos; sin embargo, se comprobó que el alimento contiene fosfato de sodio y carragenina, ambos son conservantes añadidos.

