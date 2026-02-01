Costco sorprende con nueva colaboración con Nike para zapatillas

Ante la colaboración entre la cadena minorista Costco y Nike, este viernes 30 de enero cientos de clientes hicieron fila para obtener un par exclusivo de la última colección del fabricante de ropa deportiva.

Los miembros esperaban a las afueras para hacerse de las codiciadas zapatillas Nike SB Dunk, las cuales se vendieron en las tiendas Costco de Nueva York, Oregón, California y Washington.

Aunque las zapatillas Kirkland Signature x Nike SB Dunk Low tienen un precio en tienda de $135 dólares, muchos revendedores se están aprovechando de su popularidad para venderlas entre los $400 y $5,000 dólares.

La razón de la tan popularidad de las zapatillas es que, según WWD y Complex, esta edición limitada en unión con Costco está inspirada en las sudaderas emblemáticas de Kirkland, la marca original del minorista.

Además de que las zapatillas cuentan con una presentación única con el logotipo de Kirkland en el lateral del talón y una cobertura de algodón gris jaspeado, tiene en la parte inferior una etiqueta del popular hot dog de Costco de $1.50 dólar, y lo mejor de todo es que incluye una etiqueta extraíble que se asemeja a la tarjeta de membresía ejecutiva del minorista.

Estas zapatillas se esperaban para la temporada navideña; sin embargo, Nike y Costco retrasaron su lanzamiento, para la última semana de enero 2026, sin dar detalles de su decisión.

Sigue leyendo: