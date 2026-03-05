Target anuncia grandes cambios en sus tiendas con el propósito de recuperar a sus clientes

Tras la caída de sus ventas y quejas por parte de sus clientes debido al desorden de sus tiendas, largas filas en las cajas y falta de personal, Target anunció esta semana que implantará grandes cambios con el propósito de atraer a más compradores y mantener a sus consumidores.

A través de un comunicado, su director ejecutivo, Michael Fiddelke, destacó que la cadena minorista volverá a los alimentos frescos y al reabastecimiento en secciones que en los últimos años estaban abandonadas, como moda, artículos del hogar y maquillaje de alta gama.

El CEO se comprometió a mejorar los productos y servicios que ofrece el minorista y rediseñar algunas de las tiendas: “Haré todo para que Target vuelva a crecer”. Aunque aseguró que dichos cambios no se verán de la noche a la mañana, los clientes podrán apreciarlos en los próximos meses.

Fiddelke comentó en el comunicado que “si diera un paso atrás y dibujara un mapa de calor de toda la tienda destacando dónde estamos haciendo cambios este año, verían más cambios en lo que vendemos y cómo lo vendemos de lo que han visto en una década”, dijo.

La compañía se está poniendo en marcha luego de celebrar su reunión de inversores este martes, donde abordaron no solo los resultados del trimestre anterior, sino sus planes de recuperación este año. Esta estrategia determinará el año en curso en cuanto a sus ventas y ganancias, en las que esperan aumenten hasta un 2%.

Durante el año fiscal 2025, los ingresos de la compañía cayeron ligeramente, mostrando un estancamiento de cuatro años consecutivos. No obstante, el director ejecutivo comentó que para este año se espera aumentar el gasto capital con aproximadamente un 25% para reforzar sus operaciones. Ante los nuevos planes, al cierre de este miércoles las acciones del minorista aumentaron un 6%, cotizándose al alza.

