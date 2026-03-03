Dow Jones lidera las mayores caídas en Wall Street por la guerra de Irán

La guerra de Irán volvió a sacudir a Wall Street y dejó claro cuáles son las acciones más golpeadas con esta nueva intervención de los Estados Unidos. El temor a un conflicto prolongado y al cierre del Estrecho de Ormuz desató ventas masivas en las bolsas de valores mundiales. El impacto se sintió con fuerza en el Dow Jones y en sectores clave como aerolíneas, industria y tecnología.

El Dow Jones Industrial Average se desplomó 1,049 puntos, equivalente a una caída del 2.15%, hasta los 47,855.08 puntos. La magnitud del retroceso refleja el nerviosismo de los inversionistas ante la posibilidad de interrupciones prolongadas en el suministro energético mundial.

Dentro del Dow, las mayores pérdidas fueron para Caterpillar, que cayó 4.39%, y Sherwin-Williams, con un descenso de 3.96%. En contraste, Verizon fue el único valor en terreno positivo, con un avance de 0.38%.

El golpe no se limitó al Dow. El S&P 500 perdió 1.97% hasta 6,746.21 puntos. El Nasdaq Composite retrocedió 2.03% hasta 22,286.64 unidades. Las ventas se intensificaron tras nuevos ataques con drones en Medio Oriente y declaraciones del presidente Donald Trump, quien advirtió que las operaciones militares podrían extenderse “cuatro o cinco semanas o incluso más”.

El alza del petróleo es la principal preocupación de los inversionistas y el detonante de sus movimientos. El crudo West Texas Intermediate subió más de 9% hasta rondar los $77 dólares por barril. El Brent superó los $84 dólares. El cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del gas natural licuado y del petróleo mundial, elevó los temores inflacionarios.

Las aerolíneas también fueron de las más castigadas. Las acciones de American Airlines, United Airlines y Delta Air Lines registraron caídas cercanas al 3% en operaciones previas a la apertura. El encarecimiento del combustible amenaza sus márgenes, mientras varios aeropuertos en la región permanecen cerrados.

En Asia, el impacto fue incluso mayor. El índice Nikkei 225 cayó 3.1%. El Kospi se desplomó 7.2% tras reabrir luego de un feriado. Japón y Corea del Sur dependen en gran medida del crudo que atraviesa el estrecho de Ormuz.

En Europa también hubo pérdidas. El CAC 40 bajó 2.2%. El DAX retrocedió un 2.9%. El FTSE 100 cedió 2.2%. La presión fue generalizada ante el temor de un shock energético global.

Paradójicamente, ni siquiera las grandes petroleras escaparon de las ventas. Exxon Mobil cayó 1.8%, mientras Chevron retrocedió 0.34%. En defensa, Lockheed Martin perdió 1.69%, pese a haber marcado máximos históricos recientemente.

Algunas empresas lograron desmarcarse por resultados financieros. Target subió 4% tras reportar ganancias superiores a lo esperado. Best Buy avanzó 5.4%. En contraste, MongoDB se hundió 25.5% por débiles previsiones.

Estrategas de Morgan Stanley señalaron que, para provocar una caída sostenida en las acciones estadounidenses, el petróleo tendría que superar los $100 dólares por barril.

La volatilidad podría continuar mientras persista la incertidumbre geopolítica. Se vienen días duros en la bolsa de valores. Así como existen correcciones fuertes en la bolsa cuando hay un alza repentina, se espera que surja una corrección de este derrumbe que no esfume las ganancias obtenidas el año pasado, con cifras que rondaron máximos históricos, y que los temores no nos lleven a debacles como el 2020 o el colapso del 2008.

