United Airlines expulsará a pasajeros que no usen auriculares con sus dispositivos

Si has viajado en avión, sabes lo importante que es hacerlo de forma cómoda, sin ruido y relajado, más cuando se trata de una distancia larga de varias horas. Para cuidar esta cuestión sin ofender a la comunidad, ahora, el ruido dentro de la cabina podría costarte el vuelo. United Airlines anunció que expulsará a pasajeros que no usen auriculares al escuchar contenido en sus dispositivos electrónicos, una medida que ya quedó establecida en sus reglas oficiales. Incluso podrían prohibir al pasajero volver a volar con la aerolínea.

United Airlines actualizó su llamado “contrato de transporte”, documento que detalla políticas y condiciones para los viajeros. En la nueva versión, se exige que cualquier pasajero que reproduzca audio o video utilice audífonos. La disposición aplica para música, películas, series o incluso contenido en redes sociales que emita sonido.

La modificación se reflejó desde el viernes, sin un anuncio masivo previo.

La compañía también dejó claro que las acciones no se limitarían a la expulsión del vuelo, United se reservaría el derecho de “negar el transporte, de manera permanente” a pasajeros que “no utilicen auriculares mientras escuchan contenido de audio o video”. En palabras más simples, además de ser retirado del avión, la persona que incumpla con esta actualización podría enfrentar un veto de la aerolínea para futuros viajes.

Scott Keyes, experto en viajes, autor y fundador de Going, un servicio de suscripción que avisa a millones de miembros sobre tarifas aéreas internacionales y nacionales con grandes descuentos, aseguró que la nueva política de United Airlines es inédita en los Estados Unidos.

“Esto coincide con el comportamiento de la gran mayoría de los viajeros y con el que desearía que se comportaran los demás”, señaló Keyes a CBS News. “Normalmente, solo un pequeño número de personas en los aviones hacen ruido al no usar auriculares, así que esta es una forma elegante de tratar con ellos“.

Hasta ahora, muchas aerolíneas en Estados Unidos recomendaban el uso de audífonos como una norma de cortesía. Sin embargo, no establecían de forma directa que la falta de cumplimiento pudiera derivar en la expulsión del pasajero. Con esta actualización, United Airlines formaliza una práctica que antes dependía más del sentido común que de una regla escrita.

La medida busca reducir conflictos y mejorar la experiencia a bordo. En vuelos largos, el ruido constante puede generar tensiones entre pasajeros. El uso obligatorio de auriculares pretende evitar discusiones y garantizar un ambiente más tranquilo.

United también informó en su sitio web que, en algunos casos, proporcionará gratuitamente un par de auriculares a clientes que los hayan olvidado. Esto podría evitar inconvenientes innecesarios y servir como solución inmediata antes de tomar medidas más drásticas.

“No te preocupes si olvidas tus auriculares para el vuelo. Si están disponibles, puedes solicitar unos gratis”, afirma la aerolínea.

También te puede interesar: