El IRS confirma reembolso para quienes presentaron su declaración de impuestos antes de esta fecha

Estamos a casi la mitad de la temporada fiscal de este año en los Estados Unidos y muchos contribuyentes ya comenzaron a recibir sus reembolsos de impuestos. Si tú eres una de las personas que ya presentó su declaración, espera tener un reembolso y no lo ha visto en su cuenta, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que estos pagos podrían estar en camino.

El IRS abrió oficialmente la temporada de impuestos el 26 de enero. Desde esa fecha, los contribuyentes pueden presentar su declaración correspondiente al año fiscal 2025. Aquellos que enviaron su información de manera temprana y cumplieron con todos los requisitos ya comenzaron a ver movimientos en sus cuentas bancarias.

Cabe mencionar que, dentro del procesamiento de las declaraciones, el IRS prioriza el método de depósito directo. El actual gobierno de los Estados Unidos busca que todas las agencias, incluyendo la tributaria, reduzcan gradualmente el envío de cheques en papel. Por ello, quienes ingresaron sus datos bancarios tienen mayores probabilidades de recibir su dinero más rápido.

Sin embargo, debes tener cuidado con todos los números que registres en el sistema, porque ingresar mal los datos bancarios puede provocar retrasos o incluso la retención temporal del reembolso.

La regla general del IRS establece que la mayoría de los reembolsos se procesan dentro de los 21 días posteriores a la aceptación de la declaración. Esta estimación aplica únicamente si el contribuyente presentó electrónicamente, seleccionó depósito directo y no tiene errores, revisiones adicionales o alertas de posible fraude.

Las primeras fechas clave de la temporada ya marcaron el ritmo de pagos. El 6 de febrero comenzaron a llegar los primeros depósitos directos para quienes enviaron su declaración en los primeros días y no reclamaron créditos especiales. Una semana después, el 13 de febrero, empezaron a enviarse cheques por correo, aunque este método es cada vez menos utilizado.

El 27 de febrero inició la liberación de reembolsos retenidos bajo la Ley PATH, que afecta principalmente a quienes solicitaron el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC). Estos créditos pueden retrasar el pago debido a controles adicionales obligatorios.

Eso significa que, para recibir tu reembolso de impuestos a partir de este 4 de marzo en depósito directo, debiste presentar tu declaración de impuestos sin errores por lo menos el 17 de febrero. Si no ingresaste tu cuenta y esperas recibir un cheque, debiste hacer tu declaración el 10 de febrero y si solicitaste algún crédito reembolsable, como el ACTC o EITC, tu declaración debió haberse procesado al menos hace un mes.

Existen varios factores que pueden frenar el depósito, entre ellos están errores en la declaración, como números mal escritos u omisiones importantes. También puede influir que el banco rechace el depósito directo, que la declaración se haya presentado en formato papel o que el IRS requiera una verificación de identidad. Las revisiones fiscales adicionales también pueden extender los tiempos de espera.

Recuerda que la fecha límite para presentar la declaración sin enfrentar multas es el 15 de abril. Eso significa que estamos a poco más de un mes de que termine la temporada fiscal 2026. El tiempo pasa volando y, si esperas un reembolso o evitar multas e intereses, presenta antes de esta fecha.

