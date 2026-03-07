¿Qué pasará con los cheques de $2,000 tras el rechazo de los aranceles de Trump?

La promesa de enviar cheques de $2,000 dólares a millones de estadounidenses generó expectativas durante meses. La propuesta estaba vinculada a las ganancias obtenidas por los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. Sin embargo, un reciente fallo judicial cambió por completo el panorama y ahora surge una pregunta clave: ¿todavía es posible que esos pagos se entreguen?

Durante la segunda mitad de 2025 y comienzos de 2026, Trump promovió su política arancelaria asegurando que los ingresos generados permitirían entregar un “dividendo” directo a los adultos en Estados Unidos. Según el planteamiento, los beneficios obtenidos por los aranceles financiarían cheques de $2,000 dólares para la población.

Aunque la propuesta captó atención pública, el calendario para estos pagos nunca fue completamente claro. Aun así, el mandatario insistió repetidamente en que el dinero llegaría a los ciudadanos.

Ese escenario cambió el 20 de febrero, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el presidente no tenía la autoridad legal para imponer esos aranceles. Como resultado, la política quedó invalidada.

La decisión tiene consecuencias directas sobre la promesa de los cheques. Si los aranceles dejan de existir, también desaparece la fuente de ingresos que supuestamente financiaría los pagos.

Sin aranceles, no hay cheques

El principal problema ahora es la falta de fondos. El plan original dependía de las ganancias generadas por los aranceles aplicados a productos importados. Tras el fallo de la Corte Suprema, gran parte de ese dinero deberá ser devuelto.

Sin esos ingresos, el programa de cheques pierde su base económica. Esto complica seriamente cualquier intento de mantener la propuesta.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha dado una respuesta directa sobre si los pagos todavía podrían realizarse. Según información citada por USA Today, el gobierno únicamente señaló que está trabajando en lo que considera mejor para los estadounidenses.

De acuerdo con CNBC, es “poco probable” que los estadounidenses reciban el dinero tras el fallo de la Corte Suprema.

No solo la Corte es el impedimento

Aun sin el fallo de la Corte Suprema, otro obstáculo importante que los cheques arancelarios tenían que superar era el proceso legislativo. Un programa de pagos masivos como el propuesto no puede implementarse únicamente por decisión presidencial.

Para distribuir cheques de $2,000 dólares a millones de personas, sería necesaria la aprobación del Congreso de Estados Unidos. Hasta ahora, no existe ninguna propuesta en el Congreso para aprobar que autorice un programa de pagos de estas características.

Esto significa que, incluso si surgiera una nueva fuente de financiamiento, el plan tendría que pasar primero por el proceso legislativo antes de convertirse en realidad.

En resumen, los trabajadores y sus familias en los Estados Unidos no deberían esperar que los prometidos cheques arancelarios de $2,000 dólares se hagan realidad, al menos no en el corto plazo como se esperaba.

