Albertsons anuncia más cierres de tienda este año y despide a 138 empleados

Esta semana, a través de un comunicado, la cadena minorista Albertsons anunció que continuará con el cierre de más ubicaciones este año como parte de un plan de reestructuración tras atravesar por dificultades financieras en los últimos años.

Vivek Sankaran, exdirector ejecutivo de Albertsons, declaró el año pasado que seguirán invirtiendo en el crecimiento de sus plataformas digitales, como parte fundamental de esa estrategia de reestructuración y reactivación.

“Estas plataformas están diseñadas para impulsar las ventas, fidelizar aún más a nuestros clientes más leales, aumentar el valor de vida del cliente y generar espacio digital y datos sólidos para el colectivo de Albertsons Media”, dijo Sankaran.

De acuerdo con el comunicado, la serie de cierres que se llevarán a cabo abarca California y Washington, D.C., como dos establecimientos en Tarrant, Texas, donde serán despedidos aproximadamente 138 empleados. Estos cierres se sumarán a las 20 tiendas clausuradas el año pasado.

La presión inflacionaria ha llevado a muchos minoristas a cerrar ubicaciones en los últimos años, por bajo rendimiento ante los cambios de hábitos de los consumidores, mientras luchan por mantenerse en el mercado y seguir siendo una opción asequible para sus clientes.

Según la Asociación Nacional de Comerciantes de Alimentación, los supermercados más medianos también sienten la presión de los grandes minoristas como Walmart, que no solo acaparan más del 23% del mercado de comestibles, sino que siguen contribuyendo al disparo de los precios.

Sigue leyendo: