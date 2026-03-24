Torrid anuncia el cierre de 180 locales para finales de 2026

La cadena de tiendas estadounidense especializada en ropa femenina plus size, Torrid, anunció recientemente el cierre de unos 180 locales más para finales de este año, pese a la mejora de su rentabilidad luego de fuertes caídas en sus ventas.

En el comunicado, la directora financiera, Paula Dempsey, expresó que la compañía está entrando en un 2026 con una estructura operativa fundamentalmente más sólida. Luego de que el año pasado la cadena cerrara unos 151 establecimientos por bajo rendimiento.

De acuerdo con los informes, durante el cuarto trimestre las ventas cayeron un 14.3%; sin embargo, para el cierre del 2025 logró una facturación bruta de mil millones de dólares en ventas netas. La compañía no solo cerró en ese año los locales de bajo rendimiento, sino que además bajó los precios de gran parte de su inventario, atrayendo a más clientes.

Ashlee Wheeler, directora de estrategia y planificación, señaló que en los últimos meses la compañía ha escuchado repetidamente a clientes que dejaron de comprar decir que una de las principales razones por las que gastan menos es la presión económica sobre los precios, algo que han abordado a través de un precio inicial más asequible, dijo.

Por su parte, la directora ejecutiva, Lisa Harper, destacó que la compañía se está inclinando hacia un modelo de negocio más digital que incluirá la optimización de nuestra presencia en el sector minorista.

Según Harper, las tiendas no rentables que han estado cerrando y que prevén cerrar en los próximos meses registraban ventas medias de $350,000 anuales cada una. “Ahora tenemos previsto cerrar hasta 180 tiendas con bajo rendimiento este año, lo que nos permitirá reducir los costes fijos y reinvertir en áreas que impulsan el crecimiento a largo plazo, como la captación de clientes y la mejora de la estrategia omnicanal”, señaló.

Finalmente, la cadena de tiendas está apostando aún más por sus submarcas, al igual que por su línea de calzado, pese a las interrupciones en esta última por la imposición de aranceles más elevados; sin embargo, hasta ahora han generado $70 millones de dólares en ventas.

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