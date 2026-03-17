Franquiciado de Popeyes anuncia cierre de locales en Florida tras declararse en quiebra
La cadena de restaurantes cerrará tres locales en Georgia mientras que su franquiciado clausurará 17 ubicaciones su mayoría en Florida
La cadena de minorista especializada en pollo frito de estilo sureño, Popeyes, anunció esta semana el cierre de varios locales en Georgia y otros más de su franquiciado Sailormen Inc. luego de haberse declarado en bancarrota acogiéndose al Capítulo 11 debido a una caída de sus ventas.
La mayoría de los cierres serán en el suroeste del país y, entre los procesos de clausura, se encuentra la sucursal Sailormen Inc., con sede en Florida, la cual opera aproximadamente 130 restaurantes de Popeyes.
El franquiciado, ante una disminución de sus ventas por el bajo flujo de clientes, la elevada inflación y una gran deuda arrastrada desde el 2024, se declaró en bancarrota en enero.
Entre los restaurantes que cerrará Popeyes se encuentra:
- 1817 Glynn Ave., Brunswick, Georgia
- 628 W Parker St., Baxley, Georgia
- 419 S Church St., Homerville, Georgia
Mientras que los locales que cerrará Sailormen Inc. son:
- 2005 Ohio Ave., North Live Oak, Florida
- 1601 S US Hwy., Ft. Pierce, Florida
- 5156 S Dale Mabry Hwy, Tampa, Florida
- 2729 SE Hwy 70, Arcadia, Florida
- 175 S Hwy 17, E Palatka, Florida
- 649 S McDuff Ave., Jacksonville, Florida
- 1124 N Young Blvd, Chiefland, Florida
- 27740 US 27, Leesburg, Florida
- 200 Green Way, Keystone Heights, Florida
- 812 S 6th St., Macclenny, Florida
- 1833 Kings Rd., Jacksonville, Florida
- 2015 N Wickham Rd., Melbourne, Florida
- 401 N 1st St., Jesup, Georgia
- 2106 Memorial Dr., Waycross, Georgia
- 1610 S Georgia Pkwy, West Waycross, Georgia
- 68 W Coffee St., Hazlehurst, Georgia
- 3319 Altama Ave., Brunswick, Georgia
Finalmente, Peter Perdue, presidente de la cadena Popeyes en Estados Unidos y Canadá, expresó que la solicitud de bancarrota de Sailormen Inc. no es un gran desafío para la marca. “La gran mayoría de sus restaurantes son muy rentables, en línea con el promedio de nuestro sistema y algunos incluso por encima del promedio”, comentó.
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