Franquiciado de Popeyes anuncia cierre de locales en Florida tras declararse en quiebra

La cadena de minorista especializada en pollo frito de estilo sureño, Popeyes, anunció esta semana el cierre de varios locales en Georgia y otros más de su franquiciado Sailormen Inc. luego de haberse declarado en bancarrota acogiéndose al Capítulo 11 debido a una caída de sus ventas.

La mayoría de los cierres serán en el suroeste del país y, entre los procesos de clausura, se encuentra la sucursal Sailormen Inc., con sede en Florida, la cual opera aproximadamente 130 restaurantes de Popeyes.

El franquiciado, ante una disminución de sus ventas por el bajo flujo de clientes, la elevada inflación y una gran deuda arrastrada desde el 2024, se declaró en bancarrota en enero.

Entre los restaurantes que cerrará Popeyes se encuentra:

1817 Glynn Ave., Brunswick, Georgia

628 W Parker St., Baxley, Georgia

419 S Church St., Homerville, Georgia

Mientras que los locales que cerrará Sailormen Inc. son:

2005 Ohio Ave., North Live Oak, Florida

1601 S US Hwy., Ft. Pierce, Florida

5156 S Dale Mabry Hwy, Tampa, Florida

2729 SE Hwy 70, Arcadia, Florida

175 S Hwy 17, E Palatka, Florida

649 S McDuff Ave., Jacksonville, Florida

1124 N Young Blvd, Chiefland, Florida

27740 US 27, Leesburg, Florida

200 Green Way, Keystone Heights, Florida

812 S 6th St., Macclenny, Florida

1833 Kings Rd., Jacksonville, Florida

2015 N Wickham Rd., Melbourne, Florida

401 N 1st St., Jesup, Georgia

2106 Memorial Dr., Waycross, Georgia

1610 S Georgia Pkwy, West Waycross, Georgia

68 W Coffee St., Hazlehurst, Georgia

3319 Altama Ave., Brunswick, Georgia

Finalmente, Peter Perdue, presidente de la cadena Popeyes en Estados Unidos y Canadá, expresó que la solicitud de bancarrota de Sailormen Inc. no es un gran desafío para la marca. “La gran mayoría de sus restaurantes son muy rentables, en línea con el promedio de nuestro sistema y algunos incluso por encima del promedio”, comentó.

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