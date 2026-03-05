Proyecto de ley podría obligar a CVS al cierre de 134 farmacias: ¿Por qué?

Al menos 134 farmacias de CVS en Tennessee podrían cerrar sus puertas si sigue en pie el proyecto de ley “Senate Bill 2040” que prohíbe que los administradores de beneficios farmacéuticos (PBM) controlen farmacias minoristas en dicho estado.

Los PBM son intermediarios entre las compañías de seguros y fabricantes frente a las farmacias minoristas; con estos administradores se negocian y gestionan tanto precios como medicamentos recetados, los cuales, en un trabajo conjunto entre el Ejecutivo, los estados y el Congreso, se está buscando la manera de reducir sus precios.

En este sentido, CVS, propietaria además del gestor de beneficios farmacéuticos CVS Caremark, anunció no solo el cierre de varias farmacias minoristas, sino también de unas 25 sucursales de Minute Clinic.

Al respecto, Amy Thibault, portavoz de CVS, comentó que, pese a que la compañía se compromete a trabajar con los formuladores de políticas, el proyecto de ley impulsado en el estado de Tennessee no aborda realmente los problemas de la industria. “Lo único que hace esta legislación es forzar el cierre de 134 farmacias CVS. Es perjudicial para Tennessee, para los más de 1.5 millones de pacientes que atendemos y para los más de 2,000 colegas que perderán sus empleos bien remunerados”, comentó.

Mientras que Bobby Harshbarger, senador estatal de Tennessee e impulsor del proyecto de ley, mencionó que “esta legislación separa a los administradores de beneficios farmacéuticos de la propiedad o el control de las farmacias a las que reembolsan o a las que dirigen a los pacientes. No elimina a los administradores de beneficios farmacéuticos, ni cierra farmacias, ni reduce el acceso a los medicamentos”, dijo.

Finalmente, Harshbarger indicó que, para cumplir con la legislación, las compañías propietarias de PBM como CVS podrían optar por desinvertir parte de su negocio, pero dejó claro que el proyecto de ley no tiene la intención de exigir el cierre de las cadenas de farmacias.

