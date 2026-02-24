Novo Nordisk anunció un drástico ajuste a los precios de Ozempic y Wegovy



Esta semana, la empresa farmacéutica multinacional danesa, Novo Nordisk, anunció la reducción drástica en los precios de varios de sus medicamentos, entre los que se encuentran Ozempic, Rybelsus y Wegovy.

De acuerdo con el comunicado, el ajuste se realizará a partir del 1 de enero del próximo año, cuando el costo disminuirá de los $1,000 dólares para un suministro de un mes a $675 dólares la misma dosis.

Según los directivos de la farmacéutica, la principal razón de esta reducción de precios es que buscan que los medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso sean más asequibles para los pacientes con planes de seguro médico, aunque esto no afectará a los que ya pagan en efectivo, ya que la compañía redujo los precios desde los $499 a $349 por mes a los clientes que compran directamente del fabricante, farmacias minoristas o telesalud.

Tanto Ozempic como Wegovy se volvieron muy populares en Estados Unidos al comprobar que su uso hacía bajar de peso significativamente, por lo que el fabricante farmacéutico ha intentado mantener sus precios asequibles y estar a la par de su competencia Eli Lilly, la cual ha logrado posicionamiento en el mercado con su fármaco contra la obesidad, Zepbound, capturando la atención de los clientes.

Ante la reducción de los precios para clientes con coberturas, Jamey Millar, presidente de Novo Nordisk, comentó. “Creemos que esto responde a los pedidos reiterados de precios de lista más bajos en el Capitolio y en otros lugares, así como al pedido de precios de lista más bajos de nuestros pacientes que desean tener acceso a estos medicamentos innovadores”, dijo.

Recientemente, la compañía llevó a cabo un estudio para comprobar la efectividad del nuevo medicamento para bajar de peso CagriSema, y se conoció que los participantes que se expusieron al estudio no perdieron tanto peso como los que consumen Zepbound de Eli Lilly, por lo que, al tener los resultados comparativos de los fármacos, las acciones de Novo Nordisk cayeron un 16 %.

