Lo que debes saber sobre los medicamentos GLP-1: ¿qué pasa cuando dejas las inyecciones para perder peso?

En los últimos años, medicamentos como Ozempic, Wegovy y Mounjaro han revolucionado el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2, convirtiéndose en un fenómeno cultural que ha trascendido los consultorios médicos. Estos fármacos, conocidos como agonistas del receptor GLP-1, imitan una hormona intestinal que regula el apetito y el azúcar en sangre, logrando pérdidas de peso significativas que antes parecían inalcanzables sin cirugía.

Celebridades, influencers y millones de personas alrededor del mundo han recurrido a estas inyecciones semanales, impulsando una demanda sin precedentes que ha generado escasez en algunos mercados y debates sobre su uso más allá de las indicaciones médicas.

Sin embargo, a medida que más personas inician estos tratamientos, surge una pregunta inevitable: ¿qué sucede cuando se dejan de usar? La promesa de una solución efectiva para la pérdida de peso ha llevado a muchos a arrancar el tratamiento sin comprender completamente que estos medicamentos fueron diseñados para uso prolongado, potencialmente de por vida. Las investigaciones y experiencias de pacientes están revelando una realidad compleja: suspender las inyecciones puede desencadenar una serie de cambios físicos y metabólicos que desafían la expectativa de mantener los resultados obtenidos.

Pro y contras de los agonistas GLP-1

La eficacia de los medicamentos GLP-1 para reducir peso es innegable. Estudios clínicos han demostrado que pacientes tratados con semaglutida (principio activo de Ozempic y Wegovy) pueden perder entre 15% y 20% de su peso corporal, mientras que tirzepatida (Mounjaro) ha mostrado resultados aún más impresionantes, con pérdidas superiores al 20% en algunos casos. Estos números representan un avance monumental en medicina, comparable a los resultados de algunas cirugías bariátricas pero sin pasar por el quirófano.

No obstante, la evidencia científica es contundente respecto a lo que ocurre tras la suspensión del tratamiento. Investigaciones publicadas en revistas médicas de prestigio han documentado que la mayoría de los pacientes recuperan una porción significativa del peso perdido en el año siguiente a dejar el medicamento.

Un estudio realizado sobre semaglutida reveló que los participantes recuperaron aproximadamente dos tercios del peso perdido dentro de los 12 meses posteriores a la interrupción del tratamiento.

Suspensión de medicamentos

El mecanismo detrás de esta recuperación de peso tiene múltiples facetas. Estos medicamentos funcionan reduciendo el apetito, ralentizando el vaciamiento gástrico y aumentando la sensación de saciedad. Cuando se suspenden, estos efectos desaparecen gradualmente. El cuerpo, que durante el tratamiento experimentó una reducción calórica sostenida, puede responder aumentando las señales de hambre como un mecanismo compensatorio. Algunos pacientes reportan sentir un apetito más intenso que antes de iniciar el tratamiento, aunque los expertos debaten si esto representa un rebote hormonal o simplemente el retorno al estado previo.

Más allá del peso, suspender estos medicamentos puede tener otras consecuencias metabólicas. Para personas con diabetes tipo 2, dejar el tratamiento frecuentemente resulta en un deterioro del control glucémico, con niveles de hemoglobina glicosilada que vuelven a elevarse. Los beneficios cardiovasculares observados durante el tratamiento, como la reducción de la presión arterial y mejoras en los perfiles lipídicos, también tienden a revertirse gradualmente.

El aspecto psicológico de discontinuar el tratamiento no debe subestimarse. Muchos pacientes experimentan frustración, ansiedad o una sensación de fracaso al ver cómo el peso regresa. Existe también el riesgo de desarrollar una relación problemática con la comida o con la medicación misma, especialmente si el tratamiento se comenzó sin un acompañamiento adecuado en cambios de estilo de vida.

No son curas sino paliativos

Los especialistas en obesidad y endocrinología enfatizan que estos medicamentos no son una cura, sino un tratamiento crónico para una condición crónica. La obesidad es reconocida por organizaciones médicas como una enfermedad compleja con componentes genéticos, metabólicos, ambientales y conductuales. Desde esta perspectiva, esperar mantener la pérdida de peso después de suspender el medicamento sería comparable a esperar que la presión arterial se mantengan controlada después de dejar los antihipertensivos.

Sin embargo, no todos los pacientes experimentan una recuperación completa del peso. Aquellos que logran implementar cambios sustanciales en su alimentación, actividad física y hábitos de vida durante el tratamiento tienen mejores probabilidades de mantener al menos parte de los resultados. El acompañamiento con nutricionistas, psicólogos especializados en comportamiento alimentario y programas de ejercicio estructurados puede marcar una diferencia significativa.

La era de los medicamentos GLP-1 apenas comienza, y con ella viene la necesidad de replantear como sociedad y medicina entienden y abordan la obesidad: no como una cuestión de fuerza de voluntad, sino como una condición médica compleja que, como tantas otras, puede requerir tratamiento sostenido para su manejo efectivo.

