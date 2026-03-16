Walmart y Costco limitan autopago a 15 artículos por política de equidad

Con el propósito de seguir implementando ajustes operacionales y evitar, entre otras cosas, el aumento del robo minorista, recientemente Walmart y Costco han anunciado una disminución en la cantidad de artículos que se puede cobrar en el autopago.

En este sentido, legisladores en Nueva York ya están impulsando un proyecto de ley que evite el robo, el cual se calcula que le está costando a la industria más de $100 mil millones de dólares al año, además de generar una equidad entre empleados, especialmente en las horas de mayor concentración de clientes.

Al respecto, la concejala demócrata Amanda Farias declaró que, ante las consecuencias de la retirada de trabajadores de estos espacios con el aumento de los robos en comercios, debido a la menor supervisión, protección tanto para los trabajadores como para los clientes y, en general, menor seguridad. “Este proyecto de ley tiene como objetivo proteger los buenos empleos, apoyar a los trabajadores que están en primera línea y crear un entorno de compras más seguro para los neoyorquinos”, reportó The Sun.

Por lo que se está impulsando a que tanto Walmart y Costco como otras cadenas minoristas y farmacias implementen un límite de 10 a 15 artículos en el autopago, ya que de esta manera se mantendrá “la seguridad, la responsabilidad y la equidad en el proceso de pago”, agregó Farias.

Por su parte, Target también está realizando modificaciones en sus cajas de autopago tras limitar a sus clientes con tan solo 10 artículos por caja. Sin embargo, este ajuste podría tener un impacto en las familias que realizan grandes compras semanales, ya que el tiempo de espera podría aumentar entre un 20% y un 30% en las cajas registradoras tradicionales.

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