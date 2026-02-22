La presión de los aranceles está llevando empresas y cadenas minoristas a aumentar sus precios

Aunque este año, la tasa inflacionaria en Estados Unidos se enfrió ubicándose en los 2.4 % para el informe del mes de enero publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) generando de alguna manera una señal de alivio entre las familias estadounidenses, muchos comercios minoristas y empresas que dependen mayormente de las importaciones aseguran que será inevitable no trasladar los costos adicionales que suponen los elevados aranceles por lo que se espera en los próximos meses un aumento de precios en ciertos bienes y productos.

Si bien la decisión del presidente Donald Trump de aumentar las tarifas arancelarias a las importaciones tenía como principal objetivo elevar la producción nacional y disminuir la brecha comercial, especialmente con China. Los altos gravámenes han causado gran incertidumbre entre las empresas y consumidores estadounidenses, quienes aseguran que están cargando con el peso de esa decisión.

¿Quién carga con el peso arancelario?

En un análisis publicado la semana pasada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, se conoció que cerca del 90 % de la carga arancelaria está recayendo entre empresas y consumidores estadounidenses, y pese a que el Ejecutivo asegura que el peso arancelario lo asumen las empresas extranjeras y otros exportadores, los datos revelan que, los costos adicionales los están trasladando a las facturas de los consumidores, ya que las empresas estadounidenses están elevando inevitablemente los precios de ciertos productos.

Es por esa razón que recientemente, en un comunicado, el director financiero de Walmart, John David Rainey, comentó que “los costos relacionados con los aranceles elevaron los precios en muchas categorías en la cadena minorista”, dijo.

Según informes del cuarto trimestre publicados este jueves por el minorista, los precios de algunos productos básicos, así como electrónicos y electrodomésticos, aumentaron más del 3%; la mayoría son importados sujetos a aranceles.

Igualmente, tanto los ejecutivos de Columbia Sportswear como los de Levi Strauss han indicado que esperan aumentar los precios de sus prendas para las próximas temporadas con el propósito de mitigar los altos aranceles.

Durante el 2025, tan solo el 50 % de las empresas habían trasladado los costos de los aranceles a las facturas de los consumidores, según un análisis de Pantheon Macroeconomics; no obstante, a medida que se disponen a reponer inventario, más empresas se están uniendo al aumento de precios, y los bienes que más se exponen a estos elevados costos son la ropa, calzado, vehículos y electrónicos.

