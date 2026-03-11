Cuatro principales minoristas de centros comerciales anuncian cierre de 281 sucursales en 2026

En los últimos años, se ha reportado un gran aumento en los cierres masivos de tiendas minoristas. Esto responde a varios factores, principalmente las presiones económicas que han llevado a los consumidores a recortar gastos, provocando una caída de las ventas, pero también a cambios estructurales en el sector como la transición al e-commerce.

Se calcula que para el 2024 se cerraron más de 7.000 tiendas, y para este año se proyectan otras 1.000 tiendas de importantes y populares minoristas, las cuales en su mayoría hacen vida en los principales centros comerciales del país.

Macy’s

La tradicional cadena departamental estadounidense figura entre la lista de las primeras compañías del mercado que continuarán cerrando ubicaciones este año, se calcula que la eliminación abarcará cerca de 150 tiendas con el propósito de llevar a cabo su estrategia “Nuevo Capítulo Audaz”, con la que pretende mejorar sus servicios y aumentar el rendimiento de sus ventas.

“Mantenemos una visión clara del trabajo que tenemos por delante. Vemos la respuesta de los clientes con un sólido desempeño en nuestro negocio de futuro”, comentó recientemente el CEO de Macy’s, Tony Spring.

Entre los estados en los que Macy’s planea cerrar algunas tiendas se encuentra: California, Georgia, Maryland, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Texas, entre otros.

Carter’s

La marca estadounidense reconocida por vender ropa, regalos y accesorios para bebés y niños pequeños también anunció el cierre de aproximadamente 150 ubicaciones para los próximos tres años.

La compañía indicó que la decisión de cerrar sus tiendas responde a un plan de reducción de costos, en el que se recortará cerca de 300 puestos de trabajo, pero también señaló que los aranceles forman parte de la causa principal de estos cierres, ya que les costará entre $200 a $250 millones de dólares cada año los costos adicionales que suponen las nuevas tarifas de importación.

Yankee Candles

Este minorista también forma parte de la lista de las cadenas que cerrarán tiendas este año. Recientemente, su empresa matriz, Newell Brands, la cual opera en otras marcas como Rubbermaid, Sharpie y Elmer’s, anunció una restauración.

A través de un comunicado, Chris Peterson, director ejecutivo de Newell Brands, comentó que, hasta los momentos, la compañía ha logrado un progreso significativo en la ejecución de su estrategia y el fortalecimiento de Newell Brands, pero todavía queda trabajo por hacer.

“Nuestro objetivo es ofrecer un mayor valor a los consumidores y crear valor sostenido a largo plazo para nuestros accionistas afinando nuestro enfoque estratégico y ofrecer un rendimiento más sólido y consistente”, destacó Peterson.

Saks Global

Tras declararse en quiebra el 13 de enero de 2026, la semana pasada la compañía propietaria de tiendas departamentales de alta gama anunció el cierre de unas 15 tiendas, 12 de Saks Fifth Avenue y tres de Neiman Marcus.

Aunque la compañía está atravesando su proceso de bancarrota, Geoffroy van Raemdonck, CEO de Saks Global, dijo en un comunicado que los cierres son parte de una estrategia de transformación a largo plazo.

