5 nuevas tiendas de Publix antes de abril: ya hay ubicaciones confirmadas

A través de un comunicado publicado recientemente por la cadena de supermercados estadounidense, Publix anunció que planea abrir nuevas tiendas durante el mes de abril en al menos tres estados del país.

Con el propósito de seguir expandiéndose, el supermercado detalló en el comunicado dónde estarán ubicados los nuevos establecimientos, los cuales ya tienen fecha de inauguración entre el 26 de marzo y el 30 de abril:

13123 Kingston Pike, Farragut, Tennessee – 26 de marzo

1975 Silverleaf Parkway, Suite 101, Saint Augustine, Florida – 26 de marzo

160 Mariner Blvd., Spring Hill, Florida – 2 de abril

4628 Guess Road, Durham, Carolina del Norte – 11 de abril

4267 Dundee Road, Winter Haven, Florida – 30 de abril

De acuerdo con la compañía, para el mes de marzo ya se contabilizaban unas 1,400 tiendas distribuidas en varios estados del país, como: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

Con estas nuevas ubicaciones para el mes de abril, Publix, fundada en 1930 en Winter Haven, Florida, por George W. Jenkins, se continúa posicionando en el mercado con su popular logotipo verde, ocupando el noveno puesto según la clasificación de los mejores supermercados de 2025 con al menos 260,000 empleados.

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