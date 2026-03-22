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5 nuevas tiendas de Publix antes de abril: ya hay ubicaciones confirmadas

Las nuevas tiendas estarán ubicadas en Florida, Carolina del Norte y Tennessee con fechas de inauguración entre el 26 de marzo y el 30 de abril

5 nuevas tiendas de Publix antes abril: ya hay ubicaciones confirmadas

La cadena de supermercados cuenta con al menos 260,000 empleados. Crédito: Shutterstock

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Por  Arlenys Tabare

A través de un comunicado publicado recientemente por la cadena de supermercados estadounidense, Publix anunció que planea abrir nuevas tiendas durante el mes de abril en al menos tres estados del país.

Con el propósito de seguir expandiéndose, el supermercado detalló en el comunicado dónde estarán ubicados los nuevos establecimientos, los cuales ya tienen fecha de inauguración entre el 26 de marzo y el 30 de abril:

  • 13123 Kingston Pike, Farragut, Tennessee – 26 de marzo
  • 1975 Silverleaf Parkway, Suite 101, Saint Augustine, Florida – 26 de marzo
  • 160 Mariner Blvd., Spring Hill, Florida – 2 de abril
  • 4628 Guess Road, Durham, Carolina del Norte – 11 de abril
  • 4267 Dundee Road, Winter Haven, Florida – 30 de abril

De acuerdo con la compañía, para el mes de marzo ya se contabilizaban unas 1,400 tiendas distribuidas en varios estados del país, como: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

Con estas nuevas ubicaciones para el mes de abril, Publix, fundada en 1930 en Winter Haven, Florida, por George W. Jenkins, se continúa posicionando en el mercado con su popular logotipo verde, ocupando el noveno puesto según la clasificación de los mejores supermercados de 2025 con al menos 260,000 empleados.

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