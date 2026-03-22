Target pagará millonaria indemnización: este es el día en que los afectados podrán reclamar hasta $1.711 del acuerdo

El gigante minorista, Target, recientemente acordó pagar una indemnización de $2,2 millones de dólares para resolver una demanda llevada a cabo por sus empleados, quienes alegaron que la cadena de supermercados ocultó información durante los procesos de contratación.

De acuerdo con los detalles del caso, Target no habría sido transparente con los postulantes en cuanto a salarios, rangos salariales ni paquetes de beneficios en sus ofertas de empleo en una de sus ubicaciones en Washington, violando de esta manera la ley estatal que exige tal información.

Ahora los empleados que se presentaron para las vacantes de empleo entre el 1 de enero de 2023 y el 26 de julio de 2025 podrían recibir una indemnización de hasta $1,711. Los demandantes aseguran en su acusación que, de haber tenido los detalles completos de la oferta de trabajo, no se habrían postulado.

Los afectados que hasta la fecha no han presentado su solicitud para la indemnización podrán hacerlo hasta el próximo 31 de marzo de 2026; los pagos podrían variar dependiendo del número de reclamaciones que se presenten.

Para obtener el beneficio, los trabajadores afectados deben recibir la notificación por correo y rellenar el formulario de reclamación. La última audiencia de este caso se llevará a cabo el 5 de mayo.

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