Kroger anuncia plan de ahorros en gasolina para sus clientes por tiempo limitado

Ante los elevados precios de los alimentos, la cadena minorista Kroger anunció su Programa de Ahorros Verificados, en el que busca ayudar a los consumidores a mitigar el impacto en el aumento de los costos.

De acuerdo con un comunicado de la compañía, este sistema será dirigido especialmente a los consumidores inscritos en programas sociales como SNAP, WIC y Medicaid, ofreciéndoles un 20% de descuento en frutas y verduras en todas sus tiendas y 50% de descuento en las suscripciones anuales y mensuales a Boost by Kroger Plus.

Para acceder a este beneficio, los clientes deben registrarse en línea en el programa creando una cuenta digital de Kroger de SheerID. La verificación será válida por cinco meses; después, los usuarios deberán reconfirmar su elegibilidad.

El director ejecutivo interino de Kroger, Ronald Sargent, indicó que la compañía reconoce que actualmente los consumidores están cada vez más reduciendo sus gastos ante la incertidumbre de una elevada inflación y un ajustado mercado laboral. “Los clientes están gestionando sus presupuestos con mucho cuidado”, dijo.

“La idea de acumular productos está disminuyendo un poco. Y estamos viendo una economía en la que los compradores de alto poder adquisitivo siguen gastando, mientras que los clientes de menores ingresos están reduciendo sus gastos de forma más drástica”, comentó, por lo que esta iniciativa ayudará a los consumidores de bajos ingresos en sus compras de alimentos.

Kroger se sigue posicionando como uno de los supermercados más asequibles para los consumidores estadounidenses, con más de 2,700 ubicaciones en todo el país. Durante el último trimestre, sus ventas aumentaron un 2.6% interanual pese a la inflación de los precios; sus ventas también disminuyeron durante ese trimestre.

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