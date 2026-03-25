Federación Nacional de Minoristas anticipa un gasto de $3,500 millones solo en dulces de Pascua este año

Uno de los feriados más esperados por la familia estadounidense es la festividad de la Pascua, que este año se celebrará el próximo domingo 5 de abril; es un día muy significativo, ya que tiene una connotación espiritual y cultural.

Durante este día, los hogares se reúnen para compartir con comidas especiales y participar de sus populares actividades, como lo es la búsqueda de “huevos de chocolate de Pascua”, los cuales se esconden en el jardín para que los más pequeños de la casa los encuentren.

Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), este año se prevé un gasto de $3,500 millones solo en dulces de Pascua; esto puede deberse a que el 90% de las cestas de Pascua incluyen chocolate, alimento que durante este año aumentó de precio, pese a la disminución del costo del cacao.

A través de un comunicado, NRF detalló que “los dulces son la principal categoría de compra para Semana Santa este año, con un 92% de los consumidores que planean comprarlos, mientras que otras categorías destacadas incluyen alimentos (90%), regalos (64%), decoraciones (53%) y ropa (51%)”.

Para David Branch, gerente del sector del Instituto Agroalimentario de Wells Fargo, actualmente el mercado está mostrando signos de estabilización, luego de una caída récord en la producción de cacao que disparó los precios el año pasado; sin embargo, considera que las condiciones no son las suficientes como para ofrecer grandes descuentos a los compradores de Pascua, dijo.

Branch también comentó que, aunque los precios no serán tan elevados como los vistos en el 2024 y 2025, “el alivio para los consumidores en el sector minorista será lento y desigual durante la primera mitad de 2026”, afirmó a ABC News.

De acuerdo con los informes de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los precios de los dulces en general han aumentado un 12% interanual en Estados Unidos, uno de los costos más elevados en cinco años. La entidad también reportó que para esta temporada el precio de los huevos ha caído hasta un 42% en comparación con el año pasado, tras pasar una temporada en aumentos por la escasez generada por la gripe aviar que afectó a cientos de granjas.

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