Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y qué cambia según el estado

La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario cristiano, pero en Estados Unidos su impacto laboral no es uniforme. Cada año miles de familias se preguntan lo mismo: ¿hay feriado? ¿cierran bancos? ¿qué pasa con las escuelas? La respuesta es compleja, porque depende de cada estado.

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

En 2026, las fechas serán:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Domingo de Pascua (Easter Sunday): 5 de abril

La fecha cambia cada año porque se calcula según el calendario lunar: el Domingo de Pascua se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera.

¿Es feriado federal en Estados Unidos?

No. Ni el Viernes Santo ni el Domingo de Pascua son feriados federales.

Eso significa que las oficinas del gobierno federal trabajan normalmente el viernes 3 de abril, ya que no es día libre obligatorio en todo el país. Es más: hasta el Servicio Postal opera con normalidad el Viernes Santo.

Sin embargo, la realidad cambia cuando se analiza estado por estado.

Estados donde el Viernes Santo puede ser feriado estatal

Aunque no existe un feriado nacional, varios estados reconocen el Viernes Santo como feriado oficial para empleados públicos o como día opcional. La aplicación puede variar según el tipo de trabajador.

Entre los estados donde suele observarse el Viernes Santo como feriado estatal o parcial están:

Texas : Es feriado oficial para empleados estatales. Muchas oficinas públicas cierran. Puedes ver: Semana Santa 2026 en Texas: qué está abierto, qué cierra y qué cambia.

: Es feriado oficial para empleados estatales. Muchas oficinas públicas cierran. Puedes ver: Semana Santa 2026 en Texas: qué está abierto, qué cierra y qué cambia. Florida : No es feriado estatal obligatorio, pero varios condados y distritos escolares cierran ese día.

: No es feriado estatal obligatorio, pero varios condados y distritos escolares cierran ese día. North Carolina : Es feriado estatal. Las oficinas públicas no trabajan.

: Es feriado estatal. Las oficinas públicas no trabajan. North Dakota : El Viernes Santo es feriado estatal.

: El Viernes Santo es feriado estatal. Tennessee : Se reconoce como feriado estatal para empleados del gobierno.

: Se reconoce como feriado estatal para empleados del gobierno. Kentucky : También figura como feriado estatal.

: También figura como feriado estatal. Louisiana : Puede observarse como feriado estatal, aunque depende de cada organismo.

: Puede observarse como feriado estatal, aunque depende de cada organismo. Indiana : Es feriado estatal.

: Es feriado estatal. New Jersey: El Viernes Santo es feriado estatal oficial.

En otros estados no es feriado formal, pero muchos distritos escolares otorgan receso durante esa semana.

¿Qué pasa con los bancos y la bolsa?

Los bancos generalmente abren el Viernes Santo, aunque algunas sucursales pueden cerrar según la región. Y la Bolsa de Nueva York suele cerrar el Viernes Santo, aunque no sea feriado federal.

Esto genera confusión porque, aunque el país trabaja, los mercados financieros sí suelen detener operaciones.

¿Y el Domingo de Pascua?

El Domingo de Pascua (5 de abril de 2026) no es feriado laboral porque cae en domingo, pero sí tiene impacto comercial. Muchas grandes cadenas reducen horario, algunos supermercados y centros comerciales cierran y los restaurantes pueden operar con horarios especiales.

Cada vez más empresas mantienen operaciones normales, pero conviene verificar horarios si planeas compras o trámites.

Escuelas y vacaciones de primavera

En buena parte del país, Semana Santa coincide con el Spring Break (vacaciones de primavera). No es una regla nacional, pero muchos distritos escolares ajustan su calendario para incluir el Viernes Santo dentro del receso.

Esto es especialmente frecuente en estados del sur y zonas con mayor tradición cristiana.

¿Qué significa esto para las familias hispanas?

En comunidades latinas, la Semana Santa mantiene un fuerte componente cultural y religioso. Aunque el calendario laboral estadounidense no la declare feriado nacional, muchas familias organizan celebraciones, viajes cortos o actividades religiosas.

Por eso es importante revisar el calendario escolar local, la normativa laboral estatal y los horarios bancarios y comerciales según donde vivas.

Si estás planificando viaje, trámites o reuniones familiares, lo mejor es confirmar la normativa específica de tu estado y tu empleador. Porque en Estados Unidos, en Semana Santa, la respuesta nunca es igual para todos.

Cómo se celebra la Semana Santa en Estados Unidos

Aunque no sea feriado federal, la Semana Santa tiene un fuerte peso religioso y cultural en muchas comunidades del país, especialmente en estados del sur y en ciudades con alta población latina.

En términos religiosos, las iglesias católicas y protestantes organizan celebraciones especiales durante toda la semana. Entre las más importantes:

Domingo de Ramos : procesiones con palmas bendecidas.

: procesiones con palmas bendecidas. Jueves Santo : misa de la Última Cena y ritual del lavado de pies.

: misa de la Última Cena y ritual del lavado de pies. Viernes Santo : viacrucis y ceremonias solemnes que recuerdan la crucifixión.

: viacrucis y ceremonias solemnes que recuerdan la crucifixión. Domingo de Pascua: misas multitudinarias que celebran la resurrección.

En ciudades como Los Ángeles, San Antonio, Miami o Chicago, es común que haya representaciones del viacrucis en espacios públicos y eventos comunitarios organizados por parroquias locales.

Más allá de lo religioso, la Pascua también tiene un fuerte componente familiar y comercial. El Domingo de Pascua suele incluir reuniones familiares, almuerzos especiales y búsqueda de huevos de Pascua para niños (Easter egg hunt).

Además, muchas ciudades organizan actividades abiertas al público durante el fin de semana, especialmente el sábado y domingo.

