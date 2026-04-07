Más del 30% de los hogares en EE.UU. tienen ingresos suficientes para ser considerados de clase media alta

De acuerdo con una investigación desarrollada por American Enterprise Institute (AEI), se conoció que solo un poco más del 30% de los hogares en Estados Unidos tienen ingresos suficientes como para ser considerados de clase media alta, lo que indica que hay una pequeña parte de la población que ha estado aumentando sus ingresos en los últimos años y ubicándose en los estratos más altos.

Para Scott Winship, coautor del informe e investigador principal del AEI, la distribución que se observa actualmente en la población estadounidense ha estado mejorando con el tiempo. “Cada vez hay menos personas dentro de un rango de ingresos fijos que podríamos considerar de clase media, y es simplemente porque todos se han enriquecido con el tiempo”, expresó.

Los resultados del análisis de AEI están basados además en datos recopilados por el Censo de los Estados Unidos, en el que se registraron los ingresos familiares desde 1979 hasta 2024. Durante ese período se observó que la proporción de hogares de clase media central y baja disminuyó progresivamente a medida que los estadounidenses aumentaban sus ingresos.

En la investigación, la organización independiente también definió que los hogares calificados como de clase media alta son aquellos que solo cuentan con cuatro integrantes dentro de la familia y los ingresos rondan entre los $153,864 y $461,592; sin embargo, en el informe no se tomaron las diferencias geográficas. En este caso, la proporción de ingresos suele variar de un estado a otro, aunque en términos generales, los hogares más ricos representan el 3.7% de todos los hogares del país.

No obstante, la diferencia entre cuánto necesita una familia con hijos para vivir económicamente segura y pertenecer a la clase media alta es abismal. En un informe publicado en marzo, Urban Institute reveló que en promedio los hogares necesitan cerca de $145,000 anuales para “vivir bien”.

Sin embargo, cada vez más estadounidenses aseguran que tienen dificultades económicas y que muchos de sus ingresos no les alcanzan para llegar a fin de mes, entre los altos precios de los alimentos, bienes, servicios, entre otros. Algunos se sienten asfixiados con presupuestos recortados, incapacidad para ahorrar y grandes deudas en sus tarjetas de crédito.

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