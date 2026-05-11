Trump propone suspender por un tiempo el impuesto federal a la gasolina

Desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio hasta la fecha, el precio de la gasolina en Estados Unidos ha aumentado un 50%, ubicándose para inicios de esta semana en los $4.52 por galón, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Y aunque muchos economistas aseguran que este año el costo del combustible no caerá a menos que la guerra contra Irán cese, este lunes en una entrevista telefónica, el presidente Donald Trump aseguró que su próximo objetivo es suspender por “un período de tiempo” el impuesto federal a la gasolina.

De acuerdo con declaraciones del mandatario estadounidense a CBS News, se tiene previsto eliminar el impuesto y, una vez los precios bajen, volverlo a reintroducir gradualmente.

El impuesto federal a la gasolina en EE.UU. está vigente desde 1993, cuando se estableció un gravamen fijo de 18.4 centavos por galón de gasolina y 24.4 centavos por galón de diésel mediante la Omnibus Budget Reconciliation, esto con el propósito de financiar carreteras, infraestructura vial y otros proyectos de transporte público.

Por lo que para suspenderlo se requeriría de la aprobación de una ley del Congreso, y además su interrupción por un “período de tiempo” le costaría al gobierno federal cientos de millones de dólares semanales.

Por su parte, el senador republicano Josh Hawley también se pronunció este lunes sobre un proyecto de ley para suspender el impuesto federal a la gasolina, al igual que otros legisladores demócratas que anteriormente ya habían presentado proyectos de ley con el propósito de reducir o suspender el impuesto.

No habrá rescate para las aerolíneas

En cuanto a la propuesta sobre “un rescate financiero” a algunas aerolíneas estadounidenses que en los últimos meses se han visto afectadas por el aumento del combustible. El presidente Trump expresó: “En realidad, no se ha presentado ninguna propuesta de rescate. A las aerolíneas no les va mal”, dijo.

Desde el aumento del combustible, muchas aerolíneas indicaron que no podían mantener los costes operacionales sin realizar un ajuste a sus tarifas de viaje, por lo que, para este verano, se espera que tanto los vuelos nacionales como internacionales sean más costosos.

Una propuesta de paz con Irán

Durante la entrevista a CBS, el mandatario calificó de totalmente inaceptable la última propuesta de paz de Irán. “Fue una mala propuesta, una propuesta estúpida, de hecho, realizada por gente que no tiene ni idea del peligro que corre. Una propuesta muy estúpida. Mal redactada, mal presentada”, agregó Trump.

Y sobre el cierre del estrecho de Ormuz, Trump indicó que la reacción de Irán de cerrarlo es porque es “la única arma que tienen”. Aunque el presidente comentó que esa arma “ya no es tan efectiva, pero es la única que les queda. Lo habríamos abierto, de no ser porque hice favores a ciertos países que me pidieron que no lo hiciera”, dijo. Sin embargo, no afirmó aún que la operación para darle paso seguro a los buques vaya a reiniciarse.

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