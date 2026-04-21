Las aerolíneas en EE.UU. recortarán vuelos en verano tras el aumento del combustible

El disparo de los precios del combustible en las últimas semanas ha provocado que muchas aerolíneas en Estados Unidos no solo aumenten sus tarifas de vuelos y algunos servicios, sino que ahora decidan recortar las distancias de las rutas para representar ahorros significativos.

Desde que comenzó la guerra en Irán el pasado 28 de febrero, los precios del combustible para avión (jet fuel) se han disparado más de un 95%, pasando de los $2.50 antes del conflicto a los $4.85 esta semana, y como para las aerolíneas el combustible suele representar entre el 25% y el 30% de los costos totales, la estrategia que han implementado es aumentar los precios y recortar ciertas rutas.

Al respecto, Stephen Rooney, economista jefe de Tourism Economics, comentó a CBS que el repunte principalmente del petróleo causa un verdadero impacto en los precios del combustible para aviones. “El combustible para aviones supone un coste enorme para las aerolíneas, sobre todo en los vuelos de larga distancia”, dijo.

Rooney añadió además que muchas aerolíneas han vendido los billetes basándose en sus previsiones del precio del combustible; sin embargo, cuando el costo sube, cancelan los vuelos o añaden recargos a las tarifas. “Los billetes se venden bajo contrato y no se puede dar marcha atrás, así que cancelan algunas rutas para evitarlo”, destacó.

Entre las aerolíneas que están anunciando cambios se encuentran Air Canada, Delta Air Lines; en el caso de esta última, detalló el pasado viernes cuáles serán las rutas que cancelará para la temporada de verano desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, Detroit y Boston:

JFK a Memphis, del 7 de junio al 7 de septiembre.

JFK a San Luis, del 7 de junio al 7 de septiembre.

DTW a Reikiavik, Islandia, del 7 de mayo al 6 de julio.

De Boston a Nassau, Bahamas, del 18 de julio al 5 de septiembre.

A través de un comunicado, un portavoz de la aerolínea mencionó que la reducción de las rutas se debe a diversos factores, tanto de costos como operativos. “Nos pondremos en contacto directamente con los clientes afectados para ofrecerles alternativas”, agregó.

Por su parte, Air Canada señaló que, a partir del 1 de junio hasta el 25 de octubre, recortará las rutas desde Toronto y Montreal al aeropuerto JFK de Nueva York, por el elevado costo del combustible.

La aerolínea declaró en un comunicado que “los precios del combustible para aviones se han duplicado desde el inicio del conflicto con Irán y algunas rutas y vuelos menos rentables ya no son económicamente viables para la compañía, por lo que estamos realizando los ajustes de programación correspondientes”.

Sigue leyendo: